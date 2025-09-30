Hallaron a un hombre asesinado en Guaymallén

Un violento homicidio conmociona a Guaymallén. Este martes 30 de septiembre al mediodía, la Policía halló el cuerpo sin vida de Franco Patricio Aracena, de 31 años, en un departamento del barrio Unimev, sobre calle Rodríguez Peña al 885.

El hallazgo se produjo luego de que una vecina llamara este martes al 911 tras advertir movimientos sospechosos el viernes pasado, cuando dos sujetos fueron vistos salir del lugar con una bicicleta, dejando la puerta del complejo abierta.

Al ingresar al domicilio junto a testigos, los efectivos policiales encontraron al hombre muerto, maniatado y con visibles signos de violencia en el rostro

Intervino la Comisaría 44° y se dio participación a la División Homicidios y Policía Científica para avanzar en la investigación. Interviene la Fiscal de Homicidios Claudia Rios. Por el momento, los sospechosos no fueron identificados y la causa permanece abierta y en plena investigación.