Hallaron a un hombre asesinado en Guaymallén

Atropellan una menor y se dan a la fuga en San Juan
Una pequeña de apenas 2 años debió ser trasladada al Hospital Rawson, tras ser embestida en la capital sanjuanina por un remis que se dió a la fuga.
La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena, de 31 años. Estaba maniatado y con signos de violencia en su departamento del B° Unimev.
Un violento homicidio conmociona a Guaymallén. Este martes 30 de septiembre al mediodía, la Policía halló el cuerpo sin vida de Franco Patricio Aracena, de 31 años, en un departamento del barrio Unimev, sobre calle Rodríguez Peña al 885.
El hallazgo se produjo luego de que una vecina llamara este martes al 911 tras advertir movimientos sospechosos el viernes pasado, cuando dos sujetos fueron vistos salir del lugar con una bicicleta, dejando la puerta del complejo abierta.
Al ingresar al domicilio junto a testigos, los efectivos policiales encontraron al hombre muerto, maniatado y con visibles signos de violencia en el rostro
Intervino la Comisaría 44° y se dio participación a la División Homicidios y Policía Científica para avanzar en la investigación. Interviene la Fiscal de Homicidios Claudia Rios. Por el momento, los sospechosos no fueron identificados y la causa permanece abierta y en plena investigación.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.
Un Ford Escort volcó frente a Tadicor en San Martín. Dos adultos y dos niños resultaron con fracturas y politraumatismos. La Policía investiga las causas.
Dos hombres resultaron con politraumatismos graves tras el choque entre una Toyota Hilux y un Iveco Daily en calle San Martín de Luján de Cuyo.
Un hombre de 63 años falleció tras volcar su camioneta en un camino rural de San José del Morro, San Luis. Fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió.
Dos menores de 7 y 10 años fallecieron al ser atropellados por un colectivo en carril Lavalle, Las Heras, tras descender de otra unidad de la línea 600.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
El Hospital Notti presentó la campaña Súperheroes, Peludos al rescate, una iniciativa que busca fomentar la vacunación en niños mediante la asistencia de perros entrenados.
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
Se disputó la 8° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Guaymallen, se consagró como ganador.
Hoy 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Y a los jóvenes que practican deportes, la miocardiopatía hipertrófica puede causarles la muerte, durante una práctica intensa.
Ya se conectaron 210 sitios clave, incluyendo 115 escuelas, y continúan los trabajos para optimizar la infraestructura digital en toda la provincia.