San Luis impulsa nuevo acueducto productivo

Repotenciar más de 12 mil hectáreas productivas y fomentar el arraigo rural en San Luis

El Gobierno de San Luis continúa fortaleciendo la infraestructura hídrica provincial con la puesta en marcha del nuevo acueducto Recodo Sur, una obra clave dentro del Plan Maestro del Agua. Con una extensión superior a los 23 kilómetros, el sistema permitirá repotenciar más de 12 mil hectáreas productivas y reemplazará los antiguos canales que abastecían a 25 familias de la zona.

El gobernador Claudio Poggi encabezó el acto en la localidad de Nogolí y participó de la firma del acta de inicio de obra, que será ejecutada por San Luis Agua con una inversión de $200 millones y un plazo de 90 días.

“Este proyecto busca garantizar un servicio continuo, eficiente y equitativo de agua para productores y familias rurales”, destacó Poggi durante la presentación.



El nuevo sistema optimizará el uso del recurso hídrico, reduciendo del 8% al 3% el consumo anual del dique Nogolí, lo que permitirá ampliar la cobertura hacia nuevas zonas productivas.

El presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, explicó que “el entubado del canal permitirá que cada productor reciba el agua necesaria de forma regular”. Además, subrayó que se instalarán caudalímetros y conexiones registradas para evitar pérdidas y conexiones clandestinas.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, remarcó la importancia social de la iniciativa: “Son 25 familias que no sólo producen, sino que representan el arraigo rural, un aspecto clave para el desarrollo de la región oeste”.

La vecina María Alcaraz, productora de Villa de la Quebrada, expresó su entusiasmo: “Siempre soñamos con tener agua, porque sin ella no se puede hacer nada. Hoy tenemos esperanza de que esto sea una realidad”.

Con este nuevo acueducto, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la eficiencia hídrica, el desarrollo productivo y la sostenibilidad del territorio cuyano, fortaleciendo las bases para una mejor calidad de vida en el ámbito rural.