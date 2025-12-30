Parque Solar Godoy Cruz ahorrará $100 millones

San Juan activa ayuda por daños de granizo
El Parque Solar Godoy Cruz comenzó a inyectar energía a la red eléctrica y permitirá un ahorro estimado de 100 millones de pesos para el Municipio. La energía generada se descontará de las facturas de edificios públicos, como polideportivos, jardines maternales, centros de salud y centros culturales, fortaleciendo servicios esenciales del departamento.
Un paso clave en la transición energética
El proyecto, primero de su tipo a nivel municipal en la provincia, ya está operativo y genera un impacto concreto en las cuentas públicas. La energía solar producida se vuelca a la red y luego se compensa en consumos propios del Municipio. Esto permite reducir gastos corrientes y destinar recursos a mejorar prestaciones. La iniciativa consolida una política pública orientada a la sustentabilidad, con efectos directos en la vida cotidiana de vecinos y vecinas, al asegurar el funcionamiento de espacios que brindan servicios sociales, deportivos y culturales.
Ahorro que se transforma en servicios
El intendente Diego Costarelli recorrió el predio y explicó el alcance del proyecto. Señaló que cada kilowatt-hora renovable que ingresa a la red se traduce en ahorro operativo. Ese ahorro, afirmó, vuelve en servicios públicos más sólidos y sostenidos en el tiempo. La prioridad, remarcó, es que la energía generada permita ampliar horarios, mejorar condiciones de uso y garantizar la continuidad de actividades en edificios municipales, sin aumentar la carga económica del Estado local.
Un esquema innovador en Mendoza
El Parque Solar funciona bajo la modalidad de Punto de Solo Inyección, un sistema que permite generar energía, inyectarla a la red y registrar ese volumen para su posterior compensación. Se trata de un modelo pionero a nivel provincial. No se limita a sumar paneles solares, sino que activa un mecanismo regulatorio que convierte la energía del sol en ahorro mensual. Además, el proyecto permitió recuperar un terreno degradado y devolverlo a la comunidad con un uso productivo y medible.
Beneficios en áreas sensibles
Entre los principales consumos a compensar se encuentran polideportivos municipales, donde el ahorro permitirá más horas de actividad y mejores condiciones de confort. También se verán beneficiados jardines maternales, con energía asegurada para climatización, cocina e iluminación. Los centros de salud contarán con soporte eléctrico para equipamiento y servicios críticos. A esto se suman espacios culturales, como el Espacio Arizu, que podrán sostener más eventos y talleres para la comunidad.
Escala y capacidad tecnológica
El Parque Solar de Godoy Cruz cuenta con 1.024 paneles solares bifaciales de 610 watts cada uno. En conjunto, alcanzan una potencia total de 624,64 kilowatts en corriente continua. Los paneles están montados sobre estructuras fijas galvanizadas, con una inclinación de 30 grados, diseñada para optimizar la captación solar. El sistema incluye cinco inversores de 125 kilowatts, que transforman la energía solar en electricidad apta para su inyección a la red.
Impacto económico y ambiental
La generación anual estimada es de unos 964.000 kilowatts-hora. Este volumen permite cubrir una parte significativa del consumo municipal y reducir la dependencia de fuentes tradicionales. El enfoque del proyecto combina beneficios económicos, ambientales y sociales. Por un lado, baja costos y emisiones. Por otro, fortalece servicios públicos y promueve un modelo energético más limpio. Así, el Parque Solar se integra como una herramienta concreta para el desarrollo sustentable de Godoy Cruz.
