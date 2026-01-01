San Juan crece hasta 50% reservas turísticas

San Juan registró durante 2025 un crecimiento significativo en las reservas de actividades turísticas realizadas a través de plataformas internacionales. Según un informe de la empresa Civitatis, la demanda de excursiones en la provincia aumentó en relación con 2024, con picos que superaron el 50% en algunos circuitos clave. El dato confirma una tendencia sostenida de mayor visibilidad del destino.

Un relevamiento con alcance global

Así puede definirse el informe elaborado por Civitatis, la plataforma española líder en venta de excursiones y visitas guiadas en idioma español. La empresa cuenta con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo y ofrece unas 95.000 actividades distribuidas en 4.200 destinos de 160 países. En ese universo, San Juan logró destacarse con resultados que muestran un claro avance en su posicionamiento turístico.

El mayor crecimiento se dio en la excursión que recorre las localidades de Jáchal, Rodeo y Pismanta. Esta experiencia registró un incremento superior al 50% en las reservas durante 2025, lo que la convirtió en la propuesta más demandada dentro de la oferta sanjuanina de la plataforma. El circuito combina paisajes naturales, historia local y propuestas termales, factores que explican su creciente atractivo para distintos perfiles de viajeros.

Otros recorridos también mostraron cifras positivas

El tour por las quebradas y diques de San Juan tuvo un aumento cercano al 30% en comparación con el año anterior. Por su parte, la visita al Parque Provincial Ischigualasto, uno de los íconos turísticos más reconocidos de la provincia y del país, creció un 27,7%. Estos datos reflejan un interés sostenido por los paisajes naturales y los espacios protegidos.

La tendencia se completa con el desempeño de otras propuestas locales

La excursión al Valle de Calingasta registró un alza del 10% en las reservas, mientras que los recorridos por viñedos y bodegas sanjuaninas mantuvieron una demanda estable, con buenos niveles de contratación. Estas actividades refuerzan la diversidad de la oferta turística provincial, que combina naturaleza, enoturismo y experiencias culturales.

Un aspecto destacado del informe es el nivel de satisfacción de quienes visitaron San Juan

Según los datos de Civitatis, el 69,23% de las valoraciones realizadas por los usuarios otorgaron la calificación máxima de cinco puntos sobre cinco a las experiencias en la provincia. Este indicador se considera clave, ya que influye directamente en la visibilidad de los destinos y en la decisión de futuros viajeros.

El perfil de los turistas también aporta información relevante

Durante 2025, el grupo mayoritario estuvo compuesto por viajeros solos, que representaron el 61% del total de reservas. Les siguieron los viajes en familia, con un 22%, y las parejas, con un 13%. En cuanto al origen, predominaron los turistas argentinos, aunque se registró una presencia significativa de visitantes de Brasil, Chile, Uruguay y España, lo que refuerza el alcance internacional del destino.