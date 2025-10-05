Barcelona y Sporting van por la gloria mundial

Maipú goleó a Atlanta e ingresó al Reducido
La victoria 3 a 0 ante el Bohemio en Villa Crespo lo ubicó en el 7mo lugar, clasifico además al Botellero a jugar la edición 2026 de la Copa Argentina.
El Barça y Sporting Lisboa definirán el Mundial de Clubes de Hockey en San Juan. Este domingo se conocerán todos los campeones del certamen internacional.Deportes05/10/2025Periodistas CuyoNoticias
El Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines, que se disputa en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, vivió este sábado su cuarta jornada con partidos llenos de emoción y definiciones. Ya están los finalistas: Barcelona y Sporting Lisboa protagonizarán la gran final del torneo internacional.
El certamen, organizado por el Gobierno de San Juan, la Agencia Deportes San Juan y World Skate, con el acompañamiento de la Federación Sanjuanina de Patín y la Confederación Argentina de Patinaje, también definió los equipos que jugarán por el tercer, quinto y séptimo puesto.
Resultados de la jornada
Andes Talleres (Argentina) 1 - 2 San Jorge (Chile)
En el primer encuentro, correspondiente a la lucha por el quinto al octavo puesto, San Jorge se impuso 2 a 1 frente a Andes Talleres. Los goles del equipo chileno fueron de Lautaro Luna y Matías Morales, mientras que Juan Cruz Tamborindegui había abierto el marcador para los mendocinos.
Con este resultado, San Jorge jugará por el quinto puesto ante Olimpia, y Andes Talleres se medirá con Melbourne por el séptimo.
Olimpia (Argentina) 6 - 3 Melbourne (Australia)
En el segundo partido del día, Olimpia venció 6 a 3 al conjunto australiano, asegurando su lugar en el duelo por el quinto puesto. Francisco Mas fue la figura del encuentro con tres goles.
Sporting Club (Portugal) 3 - 1 Barcelos (Portugal)
El primer cruce de semifinales tuvo duelo portugués. Sporting Club derrotó 3 a 1 a Barcelos, con goles de Alessandro Verona, Roc Pujadas y Gonzalo Romero.
Barcelona (España) 5 - 0 Centro Valenciano (Argentina)
En la segunda semifinal, Barcelona demostró su jerarquía y venció 5 a 0 a Centro Valenciano, que dejó todo en la pista ante su gente. Los goles fueron de Sergi Aragonés (2), Ferran Font, Ignacio Albart y Sergi Llorca.
Jornada final – Domingo 5 de octubre
09:30 hs – 7° y 8° puesto: Melbourne vs Andes Talleres
12:00 hs – 5° y 6° puesto: San Jorge vs Olimpia
17:30 hs – 3° y 4° puesto: Barcelos vs Valenciano
20:30 hs – FINAL: Barcelona vs Sporting Lisboa
La emoción se traslada al cierre del campeonato, donde el Barcelona buscará reafirmar su dominio internacional, mientras que el Sporting Lisboa intentará escribir su nombre entre los grandes campeones del hockey sobre patines mundial.
La victoria 3 a 0 ante el Bohemio en Villa Crespo lo ubicó en el 7mo lugar, clasifico además al Botellero a jugar la edición 2026 de la Copa Argentina.
En el Este Mendocino empató sin goles y como su rival tiene ventaja deportiva está obligado a ganar en Santiago del Estero para poder pasar a los 8vos de final.
En duelo cuyano el Matador derrotó 6 a 5 al Olimpia sanjuanino que tambien se despidió de pelar por el titulo. Amplia supremacia de los equipos europeos.
El crack sanjuanino del Barcelona recibió un pelotazo en la cara ante Sporting. Fue trasladado al Hospital Rawson, está consciente y evoluciona bien.
Barcelona jugará ante Centro Valenciano y Sporting frente a Barcelos en un sábado de emociones en el Aldo Cantoni, tras una vibrante fase de grupos.
Andes talleres cayó goleado por el Sporting 8 a 2. Olimpia estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona 3-4 y destacado del día Centro Valenciano venció 3 a 2 a Melbourne
Andes Talleres de Mendoza que cayó en el debut frente al Barcelona español, en esta segunda jornada enfrentará a Sporting de Lisboa, Portugal.
En el inicio del Mundial de Clubes en San Juan, Barcelona goleó 9-1 a Andes Talleres con un hat trick del sanjuanino Pablo Álvarez en el Aldo Cantoni.
Andes Talleres de Mendoza que cayó en el debut frente al Barcelona español, en esta segunda jornada enfrentará a Sporting de Lisboa, Portugal.
Godoy Cruz comienza a escribir una nueva historia camino a la Vendimia 2026, con la convocatoria online para seleccionar a las soberanas de cada distrito.
Andes talleres cayó goleado por el Sporting 8 a 2. Olimpia estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona 3-4 y destacado del día Centro Valenciano venció 3 a 2 a Melbourne
Barcelona jugará ante Centro Valenciano y Sporting frente a Barcelos en un sábado de emociones en el Aldo Cantoni, tras una vibrante fase de grupos.
El crack sanjuanino del Barcelona recibió un pelotazo en la cara ante Sporting. Fue trasladado al Hospital Rawson, está consciente y evoluciona bien.