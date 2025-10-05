Barcelona y Sporting van por la gloria mundial

El Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines, que se disputa en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, vivió este sábado su cuarta jornada con partidos llenos de emoción y definiciones. Ya están los finalistas: Barcelona y Sporting Lisboa protagonizarán la gran final del torneo internacional.

El certamen, organizado por el Gobierno de San Juan, la Agencia Deportes San Juan y World Skate, con el acompañamiento de la Federación Sanjuanina de Patín y la Confederación Argentina de Patinaje, también definió los equipos que jugarán por el tercer, quinto y séptimo puesto.



Resultados de la jornada

Andes Talleres (Argentina) 1 - 2 San Jorge (Chile)

En el primer encuentro, correspondiente a la lucha por el quinto al octavo puesto, San Jorge se impuso 2 a 1 frente a Andes Talleres. Los goles del equipo chileno fueron de Lautaro Luna y Matías Morales, mientras que Juan Cruz Tamborindegui había abierto el marcador para los mendocinos.



Con este resultado, San Jorge jugará por el quinto puesto ante Olimpia, y Andes Talleres se medirá con Melbourne por el séptimo.

Olimpia (Argentina) 6 - 3 Melbourne (Australia)



En el segundo partido del día, Olimpia venció 6 a 3 al conjunto australiano, asegurando su lugar en el duelo por el quinto puesto. Francisco Mas fue la figura del encuentro con tres goles.

Sporting Club (Portugal) 3 - 1 Barcelos (Portugal)



El primer cruce de semifinales tuvo duelo portugués. Sporting Club derrotó 3 a 1 a Barcelos, con goles de Alessandro Verona, Roc Pujadas y Gonzalo Romero.

Barcelona (España) 5 - 0 Centro Valenciano (Argentina)



En la segunda semifinal, Barcelona demostró su jerarquía y venció 5 a 0 a Centro Valenciano, que dejó todo en la pista ante su gente. Los goles fueron de Sergi Aragonés (2), Ferran Font, Ignacio Albart y Sergi Llorca.



Jornada final – Domingo 5 de octubre

09:30 hs – 7° y 8° puesto: Melbourne vs Andes Talleres

12:00 hs – 5° y 6° puesto: San Jorge vs Olimpia

17:30 hs – 3° y 4° puesto: Barcelos vs Valenciano

20:30 hs – FINAL: Barcelona vs Sporting Lisboa



La emoción se traslada al cierre del campeonato, donde el Barcelona buscará reafirmar su dominio internacional, mientras que el Sporting Lisboa intentará escribir su nombre entre los grandes campeones del hockey sobre patines mundial.