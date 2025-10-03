Hockey: Semifinales definidas en el Mundial de Clubes

Pablo Álvarez sufrió un duro golpe en el Cantoni
El crack sanjuanino del Barcelona recibió un pelotazo en la cara ante Sporting. Fue trasladado al Hospital Rawson, está consciente y evoluciona bien.
Barcelona jugará ante Centro Valenciano y Sporting frente a Barcelos en un sábado de emociones en el Aldo Cantoni, tras una vibrante fase de grupos.Deportes03/10/2025Periodistas CuyoNoticias
El Estadio Aldo Cantoni vivió este viernes una jornada vibrante en la tercera fecha del Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines. Con partidos intensos y definiciones ajustadas, quedaron conformados los cruces de semifinales que prometen espectáculo.
El primer turno abrió con un choque cargado de goles: OC Barcelos de Portugal venció 7-5 a Melbourne de Australia y se aseguró el boleto a la siguiente fase. Con esta victoria, los lusos enfrentarán este sábado a Sporting Lisboa en un duelo de compatriotas.
En el segundo partido, Andes Talleres de Mendoza logró una agónica victoria por 6-5 sobre Olimpia de San Juan, en un cruce de equipos argentinos que mantuvo la tensión hasta el final.
La tercera presentación del día estuvo a cargo del Barcelona de España, que se impuso 3-1 frente a Sporting Club de Lisboa. El equipo catalán, con un plantel repleto de figuras, ya tiene rival confirmado: se medirá ante Centro Valenciano.
El último encuentro de la jornada tuvo a los sanjuaninos como protagonistas: Centro Valenciano derrotó 7-2 a San Jorge de Chile, asegurando su clasificación a la semifinal y cumpliendo el sueño de enfrentar al poderoso Barcelona.
Resultados de la tercera jornada
OC Barcelos (Portugal) 7 - 5 Melbourne (Australia)
Olimpia (Argentina) 5 - 6 Andes Talleres (Argentina)
Sporting Lisboa (Portugal) 1 - 3 Barcelona (España)
Centro Valenciano (Argentina) 7 - 2 San Jorge (Chile)
Posiciones de la primera fase
Grupo A:
Barcelona – 9 pts
Sporting Lisboa – 6 pts
Andes Talleres – 3 pts
Olimpia – 0 pts
Grupo B:
Barcelos – 9 pts
Centro Valenciano – 6 pts
Melbourne – 3 pts
San Jorge – 0 pts
Próximos partidos – Sábado 4 de octubre
5° al 8° puesto:
14:00 hs – Andes Talleres (ARG) vs San Jorge (CHI)
16:30 hs – Olimpia (ARG) vs Melbourne (AUS)
Semifinales:
19:00 hs – Sporting Lisboa (POR) vs Barcelos (POR)
21:30 hs – Barcelona (ESP) vs Centro Valenciano (ARG)
Con estos cruces, el Cantoni se prepara para un sábado a pura adrenalina, con dos semifinales de alto vuelo que pueden marcar la historia del hockey sobre patines en San Juan.
