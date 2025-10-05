El Tomba en pobre partido empató con el Rojo de Avellaneda

Aunque había empezado mejor Godoy Cruz estaba en desventaja cuando ninguno había inquietado seriamente a los arqueros,falta en el área, penal para el Rojo y Montiel puso el 1 a 0. para decepción y desesperación de sus hinchas que cantaban por el próximo partido - Independiente Rivadavia- pero antes había que pasar a este otro Independiente.

Agustin Auzmendi que lo había buscado en el primer tiempo lo consiguió en el segundo tiempo con un cabezazo tras centro de Nico Fernandez, ahora estaban uno a uno y abierto para el que acertara, ahí el que sacó más rédito para el local ya que de los dos fue Godoy Cruz quien fue el que más intentó aun sin conseguirlo, terminó uno a uno el partido.

Godoy Cruz con 9 puntos e Independiente de Avellaneda con 8, son precisamente penúltimo y último en la zona B del Torneo Clausura, muy mal momento para el Tomba y el Rojo que no les va mejor en la tabla anual pensando en la permanencia en la categoría enel caso del Expreso y en los Diablos Rojos no perder su lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Hasta acá (algunos aún no han jugado sus partidos de la fecha), Rosario Central con 50, River Plate 49 y Argentinos Juniors 48 estarian entrando a la Copa Libertadores, Boca Juniors 47, Riestra 46, Tigre, Huracán y San Lorenzo 43 y Barracas Central 42 por ahora ingresando a la Copa Sudamericana 2026.

La lucha abajo en la tabla anual: Newells y Gimnasia 29, Banfield 28, Sarmiento 27, Godoy Cruz 26, Talleres 24, Aldosivi 21, San Martin de San Juan 20..... en cuanto al descenso, pierden categoría estos dos últimos, uno por promedio y otro por la tabla, Aldosivi de Mar del Plata y San Martin de San Juan.

La recta final para Godoy Cruz. La próxima (domingo 16.45), visitando a Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini, otra vez visitante ante Lanús, local con San Martin de San Juan (será esta la victoria tan buscada en el Gambarte?), visitante de Atlético Tucumán y cierra en Mendoza con Deportivo Riestra.

Sintesis

Godoy Cruz: 1

Franco Petroli; Juan Morán, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Lucas Arce; Nicolás Fernández, Guillermo Pol Fernández, Vicente Poggi y Agustínn Valverde; Luca Martinez Dupuy y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto. / Cambios: Misael Sosa x Poggi, Altamira x Martinez Dupuy, Yañez x Valverde, Maximiliano González x Pol Fernandez, Federico Rasmussen x Escobar.

Independiente: 1

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros./ Cambios: Diego Tarzia x Montiel, Milton Valenzuela x Zabala, Federico Mancuello x Loyola, Gabriel Avalos x Pusseto, Enzo Taborda x Cabral.

Goles: PT: 22: Montiel de penal (I)/ ST: 6: Auzmendi (GC)

Árbitro: Andrés Gariano/ Expulsado Paredes.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Fotos Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba