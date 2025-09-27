Volvió a perder Godoy Cruz, vimos la misma pelicula

Marista Campeón del Torneo del Interior de Rugby
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
De los comentarios leidos tras el partido en diferentes portales, me quedo con el de Juan Esteban Suraci en Dos de Punta cuando expresa: " G odoy Cruz - Cosecha derrotas (y empates) como en casi todo 2025. Lo cachetean con demasiada facilidad. Es tan malo lo que propone futbolísticamente que resulta muy difícil analizarlo. Ya no es problema de DT, definitivamente es del armado del plantel"
"Hasta los pocos que juegan bien se contagian de los que habitualmente juegan mal. Una formación titular inentendible, sin delanteros. Sí, jugó con 4 defensores, 5 mediocampistas y uno que no encuentra su lugar en la cancha".
Continúa el comentario: "Justamente tres de los que ingresaron en el ST (Altamira, Sosa, Auzmendi) deberían haber estado desde el arranque si la intención era ganar el partido y no salir a buscar un empate.
Si a todo esto se le suma que Rasmussen está lejos de su nivel, que Montoya no está físicamente apto, que por las bandas no hace daño ni marca, que Pol Fernández juega en puntas de pie y que Martínez Dupuy inexplicablemente juega en primera división, el panorama es tan oscuro que ruega para que se termine el año.
Esto es un deporte al que se juega a ganar y si no se puede se ponen los huevos suficientes para disimilar falencias. Si solo se trata de voluntad hay que sumarse a la Cruz Roja para ayudar a los necesitados.
La tabla anual no miente y bien opinaban otros, a Godoy Cruz le salva las pobrisimas campañas de San Martin de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, hasta acá los que descienden tanto por tabla anual como por promedio, porque el Tomba ocupa el lugar numero 27 entre 30 participantes, allá abajo están Godoy Cruz 25, Talleres 20, San Martin 19, Aldosivi 18.
Qué se le viene al Expreso mendocino ahora? En el Feliciano Gambarte donde todavía no ha podido ganar, ante Independiente de Avellaneda y en la fecha siguiente ante Independiente Rivadavia en el duelo mendocino en el Bautistga Gargantini, partido que tiene fecha y hora: Según oficializó la Liga Profesional, el partido se disputará el próximo domingo 12 de octubre, a las 16:45 horas.
San Lorenzo: 2
Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude./ Cambios: Bruno Salinardi x Cuello, Agustin Ladstatter x Cerutti, Francisco Perruzzi x Tripichio, Emanuel Cechini x Reali, Matias Hernandez x Gulli.
Godoy Cruz: 0
Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Bastian Yáñez y Walter Montoya; Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto./ Cambios: Agustin Auzmendi x Martinez Dupuy, Misael Sosa x Yáñez, Facundo Altamira x Montoya, Daniel Barrea x Poggi, Tomás Rossi x Escobar.
Goles: PT: 43: Hernandez (SL) / ST: 7: Cuello de penal (SL)
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Estadio: Pedro Bidegain
Fotos
