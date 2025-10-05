Fuertes vientos en San Luis: ráfagas de 90 km/h

La provincia de San Luis continúa bajo alerta meteorológico por fuertes vientos del sector Sur que afectan a gran parte del territorio provincial.

Según el último reporte emitido por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), las ráfagas más intensas se registraron en El Amago, donde el viento alcanzó los 90 km/h, seguido por La Punta (89 km/h) y Dónovan (87 km/h).

El fenómeno se desplazó de sur a norte a lo largo del domingo, generando complicaciones en distintas zonas y dejando postales de árboles caídos, polvo en suspensión y sensación térmica en descenso.



🌬️ Alerta vigente y zonas más afectadas

La REM informó que el alerta por vientos fuertes se mantiene vigente para toda la jornada del domingo, con velocidades promedio estimadas entre 29 y 49 km/h, y ráfagas que podrían superar los 70 km/h durante la tarde.

Los departamentos más afectados fueron Junín, Ayacucho, Belgrano, San Martín, Pringles, Chacabuco y el norte de Pueyrredón y Pedernera, donde el viento sur se sintió con mayor intensidad.



Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos, y conducir con precaución, especialmente en rutas abiertas y zonas rurales donde las ráfagas pueden reducir la visibilidad.





