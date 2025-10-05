Fuertes vientos en San Luis: ráfagas de 90 km/h

Alegría: entregan viviendas antes de Navidad
El gobernador Claudio Poggi confirmó que 360 familias recibirán sus casas los días 1° de noviembre, 1° y 20 de diciembre 2025 en Villa Mercedes.
El Amago registró las ráfagas más intensas del día, con 90 km/h. El alerta meteorológico sigue vigente para toda la provincia de San Luis.Sociedad05/10/2025Periodistas CuyoNoticias
La provincia de San Luis continúa bajo alerta meteorológico por fuertes vientos del sector Sur que afectan a gran parte del territorio provincial.
Según el último reporte emitido por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), las ráfagas más intensas se registraron en El Amago, donde el viento alcanzó los 90 km/h, seguido por La Punta (89 km/h) y Dónovan (87 km/h).
El fenómeno se desplazó de sur a norte a lo largo del domingo, generando complicaciones en distintas zonas y dejando postales de árboles caídos, polvo en suspensión y sensación térmica en descenso.
🌬️ Alerta vigente y zonas más afectadas
La REM informó que el alerta por vientos fuertes se mantiene vigente para toda la jornada del domingo, con velocidades promedio estimadas entre 29 y 49 km/h, y ráfagas que podrían superar los 70 km/h durante la tarde.
Los departamentos más afectados fueron Junín, Ayacucho, Belgrano, San Martín, Pringles, Chacabuco y el norte de Pueyrredón y Pedernera, donde el viento sur se sintió con mayor intensidad.
Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos, y conducir con precaución, especialmente en rutas abiertas y zonas rurales donde las ráfagas pueden reducir la visibilidad.
El gobernador Claudio Poggi confirmó que 360 familias recibirán sus casas los días 1° de noviembre, 1° y 20 de diciembre 2025 en Villa Mercedes.
La DGE anunció el cronograma y los requisitos para inscribir a niños y niñas que ingresarán al primer grado del nivel primario obligatorio en Mendoza.
Defensa Civil de Mendoza reportó árboles y postes caídos en Lavalle, Luján y Rivadavia. El resto de las zonas sin novedades relevantes y con monitoreo continuo.
El gobernador Poggi encabezó la entrega de 209 decretos a docentes que aprobaron el concurso jerárquico tras un año de formación y evaluación.
Godoy Cruz comienza a escribir una nueva historia camino a la Vendimia 2026, con la convocatoria online para seleccionar a las soberanas de cada distrito.
Jóvenes de 13 países, entre ellos Argentina, podrán viajar gratis a Madrid en 2026 para capacitarse en liderazgo, creatividad e inteligencia artificial.
Descansar unos minutos para tomar un café, recarga energías, fortalece la colaboración, fomenta la creatividad y construye un sentido de pertenencia dentro de los equipos.
En su primera edición, IWC Wine Industry Awards Argentina 2025 reunió a más de 600 asistentes entre productores, comunicadores, sommeliers, vinotecas, distribuidores, influencers y amantes del vino.
La Secretaría de Transformación Digital comenzó un nuevo ciclo sobre innovación en la administración pública, con la inteligencia artificial como tema central.
Andes talleres cayó goleado por el Sporting 8 a 2. Olimpia estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona 3-4 y destacado del día Centro Valenciano venció 3 a 2 a Melbourne
Barcelona jugará ante Centro Valenciano y Sporting frente a Barcelos en un sábado de emociones en el Aldo Cantoni, tras una vibrante fase de grupos.
El Gobierno lanzó la obra del acueducto Recodo Sur en Nogolí, que reemplazará viejos canales, beneficiará a 25 familias y mejorará 12 mil hectáreas rurales.
La victoria 3 a 0 ante el Bohemio en Villa Crespo lo ubicó en el 7mo lugar, clasifico además al Botellero a jugar la edición 2026 de la Copa Argentina.