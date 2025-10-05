Aprehendido tras violento asalto en Las Heras

Joven fracturado tras vuelco en autopista de San Luis
Un joven de 26 años volcó con su auto en la Autopista de las Serranías Puntanas y sufrió una fractura de costilla. Fue asistido y trasladado al hospital.
Un joven de 20 años fue detenido luego de robar una moto a mano armada a una mujer en la vía pública de Las Heras. La policía recuperó el vehículo.
Un joven de 20 años fue aprehendido por personal policial luego de protagonizar un violento asalto a mano armada en la madrugada de este domingo en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza.
El hecho ocurrió alrededor de las 00:48 horas, en la intersección de Bajada Blanca y Paso Hondo, cuando Jimena V., de 35 años, denunció ante efectivos de la Unidad Especial de Patrullajes Las Heras que había sido víctima de un asalto.
Según relató la mujer, un sujeto la amenazó con un arma de fuego y le sustrajo su motocicleta marca Corven 110 cc, color blanco, para luego escapar por calle Paso Hondo hacia el norte.
Con las características aportadas por la víctima, los uniformados iniciaron un operativo cerrojo en la zona y, pocos minutos después, lograron interceptar y aprehender al presunto autor, identificado como Jonathan C., de 20 años, quien se desplazaba con la moto robada.
El joven fue trasladado a sede judicial, y la motocicleta fue recuperada y entregada a su propietaria.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, bajo jurisdicción de la Comisaría 36°.
Un hombre de 73 años perdió el control de su vehículo en la Autopista de las Serranías Puntanas y fue trasladado al hospital de Villa Mercedes.
Un joven resultó herido tras un choque entre una moto y un auto en la capital puntana. Ambos conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.
Un hombre de Ciudad de Mendoza fue aprehendido tras ser filmado cortando y llevándose una señal de “Prohibido Estacionar” frente a su casa.
Un accidente en el barrio La República de San Luis dejó heridas a una mujer de 51 años y su hija. La madre será operada por lesiones en la cabeza.
Un accidente en Uspallata (Mendoza) dejó la Ruta 7 totalmente cortada. Dos camiones chocaron cerca de Aduana; los choferes están fuera de peligro.
La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena, de 31 años. Estaba maniatado y con signos de violencia en su departamento del B° Unimev.
Una pequeña de apenas 2 años debió ser trasladada al Hospital Rawson, tras ser embestida en la capital sanjuanina por un remis que se dió a la fuga.
La Secretaría de Transformación Digital comenzó un nuevo ciclo sobre innovación en la administración pública, con la inteligencia artificial como tema central.
Andes talleres cayó goleado por el Sporting 8 a 2. Olimpia estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona 3-4 y destacado del día Centro Valenciano venció 3 a 2 a Melbourne
Barcelona jugará ante Centro Valenciano y Sporting frente a Barcelos en un sábado de emociones en el Aldo Cantoni, tras una vibrante fase de grupos.
El Gobierno lanzó la obra del acueducto Recodo Sur en Nogolí, que reemplazará viejos canales, beneficiará a 25 familias y mejorará 12 mil hectáreas rurales.
La victoria 3 a 0 ante el Bohemio en Villa Crespo lo ubicó en el 7mo lugar, clasifico además al Botellero a jugar la edición 2026 de la Copa Argentina.