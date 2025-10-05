Aprehendido tras violento asalto en Las Heras

Un joven de 20 años fue aprehendido por personal policial luego de protagonizar un violento asalto a mano armada en la madrugada de este domingo en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:48 horas, en la intersección de Bajada Blanca y Paso Hondo, cuando Jimena V., de 35 años, denunció ante efectivos de la Unidad Especial de Patrullajes Las Heras que había sido víctima de un asalto.

Según relató la mujer, un sujeto la amenazó con un arma de fuego y le sustrajo su motocicleta marca Corven 110 cc, color blanco, para luego escapar por calle Paso Hondo hacia el norte.

Con las características aportadas por la víctima, los uniformados iniciaron un operativo cerrojo en la zona y, pocos minutos después, lograron interceptar y aprehender al presunto autor, identificado como Jonathan C., de 20 años, quien se desplazaba con la moto robada.

El joven fue trasladado a sede judicial, y la motocicleta fue recuperada y entregada a su propietaria.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, bajo jurisdicción de la Comisaría 36°.