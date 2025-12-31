Dos heridos tras despiste en Autopista Puntana

Un hombre y una mujer resultaron lesionados tras protagonizar un accidente de tránsito en la Autopista de las Serranías Puntanas, ex Ruta Nacional 7 en la provincia de San Luis. El hecho ocurrió este martes 30 de diciembre por la tarde, a la altura del kilómetro 742, en jurisdicción de la localidad de Fraga, y motivó la intervención policial y sanitaria.

El episodio vial se registró alrededor de las 15:00 hs, cuando un automóvil Peugeot 408 circulaba en sentido Este a Oeste por la traza provincial. Según la información brindada por la Comisaría Distrito 49°, el vehículo era conducido por un hombre de 72 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 77. Por motivos que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado mientras avanzaba por ese sector de la autopista.

Así ocurrió el impacto

Tras el despiste, el automóvil se desplazó hacia el cantero central y terminó impactando contra un poste de iluminación pública. El choque generó importantes daños materiales en el vehículo y dejó a ambos ocupantes con distintas lesiones producto de los golpes sufridos durante el siniestro. La escena fue advertida por otros conductores que circulaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Intervención inmediata

Minutos después del accidente, efectivos policiales acudieron al lugar para ordenar el tránsito y resguardar la seguridad en la autopista. En paralelo, personal del sistema público de salud provincial arribó con ambulancias para asistir a las personas involucradas. Los profesionales realizaron una primera evaluación en el lugar y constataron que tanto el hombre como la mujer presentaban lesiones que requerían atención médica.

Traslado al hospital

Luego de recibir las primeras curaciones en el sitio del siniestro, ambos ocupantes fueron trasladados en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis. Allí quedaron internados para la realización de estudios más complejos, con el objetivo de descartar lesiones de mayor gravedad y brindar el tratamiento adecuado según cada caso.

Investigación en curso

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, las causas que originaron el despiste aún no fueron determinadas. Se analizan distintos factores, como el estado de la calzada, las condiciones del vehículo y las circunstancias de la conducción al momento del accidente. Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia policial correspondiente, que elevó las actuaciones a la Justicia.

Contexto vial

El accidente volvió a poner en foco la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por rutas y autopistas de la provincia. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las velocidades permitidas, mantener la atención constante y realizar controles periódicos de los vehículos, especialmente en trayectos largos. Mientras tanto, se aguarda la evolución de las personas lesionadas y los resultados de la investigación para esclarecer lo ocurrido.