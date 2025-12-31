Motociclista muere en choque en Las Heras

Un motociclista perdió la vida en un accidente vial ocurrido a las 7 de la mañana en Las Heras. El hecho se registró en la intersección de las calles Martín Fierro y 25 de Mayo, donde una moto Zanella 150CC colisionó contra un colectivo de la empresa VITSA.

El llamado al 911 y la llegada de la policía

El siniestro fue informado a través de un llamado al 911. Al arribar al lugar, personal policial constató que la motocicleta, conducida por Fabián Lucero de 28 años y acompañado por un joven de 20, había impactado contra el colectivo Mercedes Benz. La escena mostró la gravedad del choque y la necesidad de asistencia inmediata.

Víctima fatal y acompañante herido

Lucero murió en el lugar del accidente. Su acompañante, identificado como R.E.L de 20 años, sufrió politraumatismos graves. Fue trasladado de urgencia por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Central de la ciudad de Mendoza, donde permanece internado bajo cuidados intensivos. La motociclistas circulaban sin casco y con el encendido puenteado, lo que agravó las consecuencias.

La situación de la motocicleta

El propietario de la Zanella 150CC declaró que la había dejado estacionada en la vereda de su domicilio la noche anterior. Al ser consultado, confirmó que el vehículo había sido sustraído. Este dato abrió una nueva línea de investigación sobre las circunstancias en que Lucero y su acompañante tomaron posesión de la moto.

La conductora del colectivo

El colectivo era conducido por una mujer de 53 años, identificada como C.G.O. A la chofer se le practicó el dosaje de alcohol en sangre de rigor, cuyo resultado fue 0,0 g/l. Esto descartó la presencia de alcohol en su organismo. La mujer quedó a disposición de las autoridades para aportar su testimonio en el marco de la investigación.

Antecedentes del motociclista

Fuentes policiales confirmaron que Fabián Lucero tenía antecedentes por robo agravado, robo simple en tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego. Estos registros forman parte del expediente y serán considerados por la justicia en el análisis del caso. La Oficina Fiscal de Las Heras, a cargo de la Dra. Mengarelli, instruye las medidas de rigor.

Investigación y prevención

El accidente vuelve a poner en evidencia la importancia de la seguridad vial. La falta de casco y el uso irregular de la motocicleta fueron factores determinantes en el desenlace. Las autoridades insisten en la necesidad de respetar las normas de tránsito y de extremar cuidados en la circulación. La investigación judicial continuará para esclarecer responsabilidades y aportar claridad sobre lo ocurrido en Las Heras.