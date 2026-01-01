Murió un hombre tras vuelco en Ruta 7 en Potrerillos

Un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional Nº 7, en la zona de Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo (provincia de Mendoza), dejó como saldo la muerte de un hombre y otras tres personas con lesiones de distinta gravedad. El hecho se produjo el martes 31 de diciembre por la mañana y fue confirmado mas de 24 horas después por autoridades.

Según la información oficial brindada por la Subjefatura de Policía Vial, el siniestro ocurrió alrededor de las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 1109 de la Ruta 7. El vehículo involucrado fue un automóvil marca KIA que circulaba en sentido Este. Por causas que aún se investigan, la conductora perdió el dominio del rodado, lo que provocó el vuelco y la posterior caída hacia un barranco.

El auto terminó detenido en las inmediaciones del cauce del río Mendoza, en una zona de difícil acceso. Al lugar acudieron efectivos policiales, personal de emergencias y equipos de rescate, que trabajaron para asistir a los ocupantes y asegurar el área. La complejidad del terreno obligó a desplegar un importante operativo para el traslado de los heridos.

La conductora del vehículo fue identificada como R.S., de 40 años. De acuerdo al parte oficial, se le practicó un dosaje de alcohol que arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos por litro. La mujer no presentó lesiones y no requirió traslado a un centro asistencial, permaneciendo en el lugar mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Entre los acompañantes se encontraba Rolando Salvini, quien sufrió heridas de extrema gravedad. El diagnóstico inicial indicó politraumatismo severo, traumatismo encéfalo craneano severo a grave y múltiples fracturas. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia en el helicóptero sanitario Halcón 3 al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza.

También viajaban en el automóvil otras dos personas. Una mujer identificada como A.M. resultó con politraumatismos en miembros superiores derecho e izquierdo y fue derivada al Hospital Central para su atención. En tanto, un hombre identificado como J.B. sufrió lesiones leves y no fue necesario su traslado, según detallaron las fuentes oficiales.

Casi 24 horas después del siniestro, al mediodía del miércoles, desde la guardia del Hospital Central se informó la muerte de Rolando Salvini como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Tras confirmarse la muerte, se dio intervención a la oficina fiscal de la jurisdicción, que quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes.