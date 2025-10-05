San Luis: Vuelco dejó a un hombre herido

Un hombre de 73 años, oriundo de Justo Daract, resultó herido este domingo al volcar su automóvil en el kilómetro 683 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del ingreso a la ruta provincial 24, cerca de la estación Cramer.

Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando el conductor, que se desplazaba de Oeste a Este a bordo de un Fiat Palio Weekend, perdió el control del vehículo por razones que aún se investigan.

El auto terminó volcado en el cantero central, con las ruedas hacia arriba. De inmediato, personal del Sempro acudió al lugar y asistió al hombre, quien luego fue trasladado al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes para recibir atención médica más compleja.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional 11° y de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, quienes realizaron tareas de señalización y prevención del tránsito, mientras se procedía a retirar el vehículo siniestrado del cantero central.

Las autoridades continúan investigando las causas que originaron el accidente, aunque no se descarta que el fuerte viento y las condiciones del pavimento hayan contribuido al vuelco.