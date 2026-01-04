Un andinista ruso murió a metros de la cumbre del Aconcagua

Un andinista ruso murió este medio día a poco de alcanzar la cumbre del cerro Aconcagua en la provincia de Mendoza, Argentina. El montañista de 55 años se desvaneció en el sector conocido como El Hombro en la ruta normal y a pesar de la rápida asistencia no sobrevivió.

Según informaron fuentes oficiales el guía que lo acompañaba dio aviso inmediato al servicio médico del Parque Provincial Aconcagua y pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas en el lugar, el andinista no logró recuperarse y se confirmó su muerte a metros del cima del cerro más alto de América.

El hecho ocurrió este domingo 4 de enero alrededor de las 13:30 horas cuando el profesional de la montaña dio aviso que uno de sus clientes se había desvanecido a la altura del sector El Hombro y al constatar que la persona no respondía se inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 20 minutos.

El hombre, identificado como Konstantin Bitiukov, de 55 años, se desvaneció a unos 6.800 msnm quien luego de 20 minutos de RCP y al ver que el hombre no respondía a las maniobras, se desistió de continuar con la reanimación. Se dio intervención a la doctora María Luz Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11, quien impartió las directivas correspondientes y fue informada de que la recuperación del cuerpo quedará supeditada a las condiciones meteorológicas.

Se trata del primer deceso registrado en la temporada de ascensos 2025-2026, que se extiende entre noviembre y marzo. Las autoridades destacaron la rápida intervención de los equipos de rescate, aunque recordaron que las condiciones extremas de altura y clima convierten cada intento de cumbre en un desafío de gran riesgo.

El Aconcagua, con sus 6.962 metros de altura, es la montaña más alta de América y uno de los destinos más elegidos por andinistas de todo el mundo. Cada año recibe a cientos de expedicionarios, pero también se registran accidentes y muertes debido a la exigencia física y las condiciones meteorológicas cambiantes.

Fuentes oficiales confirmaron que se iniciaron los protocolos correspondientes para el traslado del cuerpo y la asistencia al grupo expedicionario. El hecho vuelve a poner en relieve la necesidad de preparación física y técnica para quienes buscan conquistar la cima del coloso de los Andes.