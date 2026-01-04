Volcó una camioneta en la Autopista 55 sin heridos

Un vehículo volcó este domingo 4 de enero por la tarde en la Autopista 55, a la altura del kilómetro 730, a unos 30 kilómetros al Sur de Villa Mercedes en la provincia de San Luis. El conductor, un hombre de 72 años, y su acompañante, una mujer de 80, sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar.

Cómo ocurrió el accidente y la asistencia inmediata

El siniestro se registró alrededor de las 18:45, según informaron desde la Comisaría Seccional 29°. De acuerdo con las averiguaciones policiales realizadas en el lugar, el hombre conducía una camioneta Ford Ecosport en sentido sur a norte, acompañado por una mujer, ambos con domicilio en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires.



Al llegar a ese tramo de la Autopista 55, por motivos que aún se tratan de establecer, el vehículo mordió la banquina y perdió estabilidad. Como consecuencia, la camioneta volcó y terminó sobre el cantero central que divide ambas manos de la autopista. El impacto generó preocupación entre otros automovilistas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.



Minutos después arribaron al lugar efectivos policiales y personal del sistema de salud pública provincial. Los profesionales médicos asistieron a los ocupantes del vehículo y constataron que ambos presentaban solo lesiones superficiales, compatibles con golpes leves producto del vuelco. Tras la evaluación clínica, se determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud, por lo que permanecieron en el sitio hasta completar los controles de rutina.



La camioneta sufrió daños materiales visibles, especialmente en su estructura lateral y superior, lo que evidenció la violencia del vuelco. A pesar de ello, el resultado fue considerado favorable debido a la ausencia de heridas de gravedad. El episodio se produjo en una franja horaria con circulación vehicular moderada, lo que permitió una rápida intervención sin mayores complicaciones.



Durante el procedimiento, los efectivos mantuvieron comunicación permanente con las áreas de emergencia para asegurar una respuesta coordinada. El clima y el estado de la calzada no fueron informados como factores determinantes, aunque las circunstancias exactas del accidente continúan bajo análisis. Las actuaciones policiales incluyeron la toma de datos, registros fotográficos y el relevamiento del lugar para reconstruir la dinámica del hecho.

Tránsito, operativo policial y actuaciones posteriores

Mientras se desarrollaba la asistencia médica y las tareas de campo, efectivos de distintas dependencias policiales desplegaron un operativo de regulación del tránsito. El objetivo fue garantizar la seguridad en la zona y evitar nuevos incidentes, ya que el vehículo volcado ocupaba parte del cantero central y generaba distracciones entre los conductores.



La circulación fue ordenada de manera preventiva, con señalización y control, hasta que se completaron las labores correspondientes. Una vez finalizada la intervención sanitaria, se avanzó con los procedimientos habituales para este tipo de siniestros viales. Las autoridades trabajaron en la normalización del tránsito y en la remoción del vehículo, tareas que se realizaron respetando los protocolos de seguridad. Desde la Policía se informó que no hubo otros vehículos involucrados ni terceros lesionados.



El hecho quedó registrado como un accidente de tránsito sin consecuencias graves para las personas, aunque con daños materiales. Este tipo de episodios refuerza la importancia de extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas y autopistas donde una maniobra mínima puede derivar en un vuelco. Sin embargo, en este caso, el parte oficial se limitó a describir lo ocurrido sin atribuir responsabilidades hasta tanto se completen las pericias correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia policial interviniente, que continuará con las diligencias administrativas de rigor.



La Autopista 55 retomó su funcionamiento normal tras finalizar el operativo, sin registros de demoras prolongadas. El siniestro se suma a otros hechos viales ocurridos durante el fin de semana, en un contexto de mayor circulación por la temporada estival. Las autoridades recordaron la necesidad de conducir con atención, respetar las velocidades permitidas y realizar descansos adecuados, especialmente en viajes largos. En este caso, la rápida asistencia y el uso de elementos de seguridad resultaron clave para evitar consecuencias mayores.