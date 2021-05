En México "sufrimos una pandemia de accidentes de tránsito"

En diálogo con CuyoNoticias, Jesús Guevara detalla como son las ciclovías y otras infraestructuras en México. Cuenta sobre los desarrollos en infraestructura que se están construyendo y como impacta en el uso de las bicicletas, en una Capital donde el peligro de sufrir un accidente es palpable y real. "Sufrimos una pandemia de víctimas de tránsito en México" dice Guevara (Para buscarlo en redes: @onlygzus, @vlourbano @labicikleta),

"Incluso antes de la pandemia el uso de la bicicleta es bastante recomendable en ciudades, sobre todo latinoamericanas, que están muy centralizadas, con mucha población y poco o deficiente transporte público", afirma.

"En ciudad de México debemos de estar haciendo arriba de unos cuatro y medio millones de viajes al día. De estos cuatro millones y medio de viajes al día, el setenta por ciento se hace en transporte público, que en particular en ciudad de México, es bastante deficiente. Incluso no sé si se hayan enterado, tuvimos un lamentable siniestro en una de las líneas del metro estos días que se desplomó, la línea doce del metro de la ciudad de México, hubo muertos y heridos y esto bueno pues no es más que el reflejo del abandono en el que tienen las autoridades el transporte público y también pone en evidencia pues la imperiosa necesidad de empezar a invertir pero ya, en esta cuestión del transporte. Porque como te comentaba es muy poca la gente que usa auto particular en ciudad de México pero aún así, hay cinco millones de coches en una ciudad de nueve millones, entonces echen cuentas, imagínense en las horas pico, son terribles en una distancia corta puedes hacer, con corta me refiero a menos de cinco kilómetros, puedes hacer cuarenta minutos sin ningún problema. En cambio en bicicleta esos cinco kilómetros a un paso bastante suavecito, lo haces en treinta o cuarenta minutos o sea un poco igual o un poco menos", analiza Guevara

