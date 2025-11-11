Voge presentó en San Luis su nueva moto DS800X Rally

El Zonal Cuyano de automovilismo llega a San Juan
La actividad será del 16 al 18 de mayo con un importante número de pilotos sanjuaninos en pista en el circuito albardonero de Villicum
Voge by Lorenzo lanzó el modelo más aventurero de la marca hasta el momento. La moto ya está disponible y consolida a la firma como referente regional en el segmento premium.Tuercas11/11/2025Redacción CuyoNoticias
Desde su desembarco en Argentina en 2021, Voge había ido ganando terreno con propuestas cada vez más sólidas, pero la DS800X Rally pareció marcar un antes y un después. Con un motor de 798 cc y 94 caballos de potencia, la nueva moto combina fuerza, tecnología y equipamiento de alta gama: suspensiones regulables, frenos Nissin, ABS y control de tracción desconectables, neumáticos Pirelli Scorpion y asiento calefaccionado.
El modelo también incluye detalles pensados para la aventura, como un amortiguador de dirección tipo Dakar, pedales off-road y un tanque de 24 litros, ideal para recorrer largas distancias.
La nueva Voge ya puede conocerse y adquirirse en el concesionario oficial Voge by Lorenzo, ubicado en Av. España 1141, San Luis.
Estos hermosos autos competirán por la tradicional Copa Park Hyatt. La prueba, organizada por el Club Mendoza Clásicos y Sports, combina la pasión por los clásicos y recorrer las rutas del vino con la Cordillera de fondo.
El Nuevo Citroën C3 YOU! comienza a comercializarse en toda la Argentina con un precio sugerido de $24.740.000 ,
Se quedó con la final de la clase 3 del TN en el Villicum, superando a Jose Manuel Urcera que terminó segundo y Germán Todino tercero completando el podio
Tras una accidentada largada, el piloto de Toyota se quedó con el campeonato 2024. Final con vuelco y varios incidentes en el desarrollo de la carrera
Después de 3 años, el Turismo Nacional, volverá a girar en San Juan. El TN llega a la provincia de San Juan para un fin de semana a puro automovilismo
Martínez, que corre en TC con un Torino de nueva generación del equipo Trotta Competición, estará al volante de la pick up que deja Facundo Ardusso
Junto al BBVA, la marca ofrece a sus usuarios una financiación exclusiva del modelo KTM 890 Adventure R mediante un anticipo y 12 cuotas sin interés.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Durante el mes de octubre y para concientizar sobre el cáncer de mama se realizaron mamografías y ecografías gratuitas a 420 mujeres sin cobertura médica.
Realizado en el hospital Marcial Quiroga, el procedimiento mínimamente invasivo representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia.
La obra que inicia el municipio de Guaymallén sobre calle Bandera de Los Andes en entorno al hospital pediátrico, obliga a desviar el tránsito. Cómo serán los cortes.
Un hombre murió tras volcar su Peugeot 207 en la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 914, en el departamento de La Paz, provincia de Mendoza.