Voge presentó en San Luis su nueva moto DS800X Rally

Voge by Lorenzo lanzó el modelo más aventurero de la marca hasta el momento. La moto ya está disponible y consolida a la firma como referente regional en el segmento premium.

voge nueva moto (1)Desde su desembarco en Argentina en 2021, Voge había ido ganando terreno con propuestas cada vez más sólidas, pero la DS800X Rally pareció marcar un antes y un después. Con un motor de 798 cc y 94 caballos de potencia, la nueva moto combina fuerza, tecnología y equipamiento de alta gama: suspensiones regulables, frenos Nissin, ABS y control de tracción desconectables, neumáticos Pirelli Scorpion y asiento calefaccionado.

voge nueva moto (1)El modelo también incluye detalles pensados para la aventura, como un amortiguador de dirección tipo Dakar, pedales off-road y un tanque de 24 litros, ideal para recorrer largas distancias.

La nueva Voge ya puede conocerse y adquirirse en el concesionario oficial Voge by Lorenzo, ubicado en Av. España 1141, San Luis.

