Airbnb anticipa tendencias que marcarán el turismo en 2026

Viajes internacionales cortos, experiencias auténticas y escapadas en solitario definen los hábitos de la Generación Z, según un informe de Airbnb.Economía18/12/2025Redacción CuyoNoticias
Airbnb dio a conocer las principales tendencias que marcarán el turismo en 2026, a partir de la evolución de los hábitos de los viajeros latinoamericanos, en especial de la Generación Z, que está redefiniendo la forma de viajar y de vivir nuevas experiencias.
Entre los datos destacados, se observa un fuerte crecimiento de los viajes internacionales cortos, de entre uno y dos días. En Argentina, las búsquedas de este tipo de escapadas aumentaron más de un 150%, impulsadas principalmente por jóvenes que priorizan aprovechar cada minuto del viaje. Búzios, Río de Janeiro y Florianópolis se posicionan como los destinos más elegidos por su cercanía y diversidad de propuestas urbanas, culturales y gastronómicas.
Otra de las tendencias centrales es la búsqueda de experiencias auténticas e inmersivas. Los viajeros priorizan el contacto con la cultura local, la historia, el arte y la naturaleza, a través de actividades como clases de cocina tradicional, recorridos históricos y exploraciones al aire libre. En este marco, las experiencias de naturaleza se consolidan como las más reservadas a nivel global.
Por último, se destaca el crecimiento de los viajes en solitario, asociados al autodescubrimiento y la reflexión personal. Río de Janeiro aparece como el destino preferido por los argentinos para este tipo de experiencias, con un incremento proyectado de más del 200% en las reservas para 2026.
Según Airbnb, estas tendencias reflejan a un viajero en constante transformación, que valora la autenticidad, la intensidad de las experiencias y nuevas formas de recorrer el mundo.
