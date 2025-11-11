Choque entre camiones en la Ruta 7 en Mendoza

Ruta 7: Dos camioneros murieron en choque frontal
El accidente ocurrió cerca de Potrerillos, en el corredor Cristo Redentor. Dos camiones chocaron de frente y se incendiaron; los choferes murieron en el lugar.
Dos camiones colisionaron antes de Aguas de Pizarro. Uno perdió su carga de alfalfa y el tránsito está afectado. Actúan policía y emergencias.Policiales11/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Un accidente vial entre dos camiones se registró este martes en la Ruta Nacional N°7, antes de llegar a la zona de Aguas de Pizarro, en la precordillera de Mendoza.
Según informaron desde el 911, uno de los camiones perdió parte de su carga —bolsas de alfalfa—, lo que provocó que varios automovilistas se detuvieran para recoger la mercadería. El dueño de la empresa transportista habría autorizado la liberación de la carga.
En el lugar trabajan móviles policiales y servicios de emergencia. Aún no se confirmó si hay personas heridas.
El tránsito se mantiene parcialmente interrumpido, y se solicita circular con precaución por tratarse de un tramo de alta siniestralidad, debido al intenso flujo del corredor internacional Cristo Redentor y al tránsito turístico hacia Potrerillos y Uspallata.
