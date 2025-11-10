Ruta 7: Dos camioneros murieron en choque frontal

Dos camioneros murieron en un violento accidente ocurrido en la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 7, en el corredor Cristo Redentor, a la altura del kilómetro 1090, cerca de Potrerillos en la provincia de Mendoza. Los vehículos pesados colisionaron de manera frontal y se incendiaron por completo. Se habilitó un bypass para poder habilitar el tránsito en el lugar pasadas las 7 horas.

Tragedia en el corredor internacional

El choque se registró alrededor de las 00:10, cuando dos camiones que circulaban en sentidos opuestos impactaron de frente por causas que aún se investigan. Uno de los rodados se dirigía desde Mendoza hacia Chile, mientras que el otro lo hacía en dirección contraria.

Tras la colisión, ambos vehículos se incendiaron rápidamente, afectando también a un automóvil particular que circulaba detrás de uno de los camiones y terminó chocando contra su parte trasera.

Fuego y rescate imposible

El incendio se propagó con tal intensidad que el personal de Bomberos y los equipos de emergencias no pudieron acercarse de inmediato a las cabinas, que quedaron completamente envueltas en llamas.

Los rescatistas trabajaron durante más de una hora para controlar el fuego, pero al llegar al interior de los camiones encontraron sin vida a los dos conductores, cuyas identidades aún no fueron oficialmente confirmadas. Uno de los vehículos pesados poseía patente chilena.

Por razones de seguridad, los equipos de emergencia mantuvieron una distancia prudencial hasta reducir el riesgo de explosión por la carga de combustible.

Ocupantes del automóvil, fuera de peligro

El vehículo menor que participó del siniestro estaba ocupado por cuatro personas, que lograron salir a tiempo y fueron asistidas por personal sanitario. Según fuentes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los ocupantes presentaban lesiones leves y síntomas de shock, pero se encuentran fuera de peligro.

Los heridos fueron trasladados preventivamente a un centro asistencial de Uspallata, donde permanecen bajo observación.

Ruta cortada y operativo de emergencia

La Ruta Nacional 7 quedó totalmente cortada desde la hora del accidente, mientras se desarrollaban las tareas de enfriamiento, remoción de escombros y pericias accidentológicas.

Por disposición del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), se establecieron cortes preventivos en los sectores de subida y bajada de Uspallata, y se coordinó con el coordinador del Área de Control Integrado (ACI) para interrumpir la circulación de camiones hacia Chile.

El coordinador general del Paso Internacional Cristo Redentor dispuso el cierre temporal del cruce fronterizo por razones de seguridad, hasta que finalicen las tareas en el lugar.

Hipótesis e investigación

De acuerdo con los primeros reportes policiales, uno de los camiones que viajaba desde Mendoza hacia Chile habría intentado una maniobra de adelantamiento, impactando de frente contra el rodado que venía en sentido contrario. Las pericias de Policía Científica y de Vialidad Nacional determinarán las causas exactas del siniestro.

Los dos vehículos pesados quedaron a un costado de la ruta, sobre la banquina oeste, totalmente calcinados. Se espera que las pericias técnicas permitan confirmar si hubo fallas mecánicas o exceso de velocidad.

Consternación y medidas

El trágico episodio generó conmoción entre los transportistas que circulan habitualmente por el corredor internacional, una de las rutas más transitadas por camiones de carga entre Argentina y Chile.

Autoridades de Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios permanecieron en el lugar hasta la madrugada, coordinando las tareas de seguridad y limpieza del sector.

La ruta permanecerá inhabilitada hasta que se concluyan los trabajos de peritaje y remoción de los vehículos, lo que podría demorar varias horas. Se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas o postergar el viaje hacia el Paso Cristo Redentor hasta nuevo aviso.