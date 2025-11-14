San Luis exporta alfalfa a Indonesia

El embarque, gestionado por la empresa Grow Farms, fortalece la presencia de la provincia en el comercio exterior.

El forraje fue compactado en microfardos, un sistema que reduce costos logísticos y preserva la calidad del producto durante el traslado. Luego, el contenedor partió en camión hacia el puerto de Buenos Aires para continuar su ruta hacia Asia, aprovechando el esquema de transporte multimodal que ofrece AgroZAL.

Desde la Secretaría de Actividades Logísticas destacaron que cada operación consolida el desarrollo agroindustrial local. La articulación entre el sector público y privado, AgroZAL, Grow Farms y el organismo provincial, demuestra que San Luis cuenta con infraestructura y capacidad para seguir abriendo mercados en el mundo.

Además, esta operación se suma a un plan provincial que busca diversificar destinos y aumentar el valor agregado de los productos locales, posicionando a la alfalfa sanluiseña como un recurso competitivo y con creciente demanda en mercados emergentes.