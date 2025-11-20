Guaymallén realizó una nueva jornada de prevención de la diabetes

El Municipio de Guaymallén, el Área Sanitaria Departamental y OSEP llevaron adelante una nueva Jornada de Prevención de la Diabetes en la Estación Saludable del Acceso Este, con controles gratuitos, charlas y actividades para promover hábitos saludables. La iniciativa se desarrolló en el marco del Mes de la Prevención de la Diabetes, que tuvo su día central el 14 de noviembre.

La actividad, dirigida a personas de todas las edades, incluyó controles de glucemia, presión arterial, VIH y Hepatitis B, además de talleres sobre alimentación y actividad física. Profesionales de la salud ofrecieron charlas educativas y espacios de encuentro para toda la comunidad. El objetivo fue brindar herramientas de autocuidado, impulsar la detección temprana y fomentar entornos saludables.

El intendente Marcos Calvente destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Ministerio de Salud provincial y OSEP, y valoró la visibilidad del predio en el que se realiza la propuesta: “Es una actividad importante no solo para los vecinos de Guaymallén, sino para todo el Gran Mendoza. Esta ubicación ayuda a difundir el mensaje y a concientizar”.

Por su parte, el titular de OSEP, Carlos Funes, remarcó la importancia del compromiso personal en el tratamiento de la enfermedad: “La diabetes, cuanto mejor se aborda desde los hábitos alimentarios y la actividad física, más efectiva resulta. El mejor médico es la propia persona”.

El Día Mundial de la Diabetes, instituido por la OMS y la Federación Internacional de Diabetes, busca concientizar sobre una enfermedad en aumento. Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 62 millones de personas viven con diabetes en América, y el 40% desconoce su condición.