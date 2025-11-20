Guaymallén realizó una nueva jornada de prevención de la diabetes

FUESMEN atenderá con normalidad este viernes 21
La Fundación Escuela de Medicina Nuclear, atento el feriado nacional del lunes, mañana todas las sedes funcionarán con total normalidad
La comuna, en conjunto con Osep, realizaron con controles gratuitos, charlas y actividades para promover hábitos saludables, en la Estación Saludable del Acceso Este.Salud20/11/2025Redacción CuyoNoticias
El Municipio de Guaymallén, el Área Sanitaria Departamental y OSEP llevaron adelante una nueva Jornada de Prevención de la Diabetes en la Estación Saludable del Acceso Este, con controles gratuitos, charlas y actividades para promover hábitos saludables. La iniciativa se desarrolló en el marco del Mes de la Prevención de la Diabetes, que tuvo su día central el 14 de noviembre.
La actividad, dirigida a personas de todas las edades, incluyó controles de glucemia, presión arterial, VIH y Hepatitis B, además de talleres sobre alimentación y actividad física. Profesionales de la salud ofrecieron charlas educativas y espacios de encuentro para toda la comunidad. El objetivo fue brindar herramientas de autocuidado, impulsar la detección temprana y fomentar entornos saludables.
El intendente Marcos Calvente destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Ministerio de Salud provincial y OSEP, y valoró la visibilidad del predio en el que se realiza la propuesta: “Es una actividad importante no solo para los vecinos de Guaymallén, sino para todo el Gran Mendoza. Esta ubicación ayuda a difundir el mensaje y a concientizar”.
Por su parte, el titular de OSEP, Carlos Funes, remarcó la importancia del compromiso personal en el tratamiento de la enfermedad: “La diabetes, cuanto mejor se aborda desde los hábitos alimentarios y la actividad física, más efectiva resulta. El mejor médico es la propia persona”.
El Día Mundial de la Diabetes, instituido por la OMS y la Federación Internacional de Diabetes, busca concientizar sobre una enfermedad en aumento. Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 62 millones de personas viven con diabetes en América, y el 40% desconoce su condición.
La Fundación Escuela de Medicina Nuclear, atento el feriado nacional del lunes, mañana todas las sedes funcionarán con total normalidad
La propuesta es una Jornada de Control Integrado de la Salud Masculina, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la sede de Godoy Cruz.
Dos investigadoras mendocinas del Instituto de Histología y Embriología del Conicet–UNCuyo formó parte de un hallazgo que aporta nueva luz sobre cómo ciertos tumores logran crecer y evadir las defensas del organismo.
El hospital volvió a realizar cirugías de ligadura tubaria luego de tres años, un avance clave dentro del programa de Cirugías Periféricas del Ministerio de Salud.
Un trabajo conjunto de científicos de España, Estados Unidos, Francia y Argentina identificó una nueva función de la proteína Galectina-1, hallazgo que abre una posible vía para futuros tratamientos.
En el Día Mundial de la Diabetes, el Dr. León Litwak, de la Universidad Hospital Italiano, analiza los avances en terapias como los análogos del GLP-1 y las tecnologías que acercan el desarrollo del “páncreas artificial”.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la OSEP presentó a ALMA, un asistente virtual que acompaña y realiza el seguimiento de pacientes con diabetes tipo II insulinizados, marcando un cambio en la atención médica provincial.
Realizado en el hospital Marcial Quiroga, el procedimiento mínimamente invasivo representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia.
La propuesta es una Jornada de Control Integrado de la Salud Masculina, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la sede de Godoy Cruz.
Se trata del modelo de inteligencia artificial más potente hasta ahora, diseñado para mejorar la comprensión multimodal y ofrecer capacidades avanzadas de razonamiento, programación y actuación como agente.
El equipo A cayó 10-9 en la final del Regional Centro Norte, pero logró el pase directo
Un camión volcó y quedó al costado de la ruta, la conductora, de nacionalidad brasileña, está en buen estado. Tránsito normal por el momento
El Turco firmó contrato hasta el 2026, hay una cláusula de rescición si no se conseguían los objetivos. El 13 de diciembre hay elecciones en Godoy Cruz.