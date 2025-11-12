Mendoza incorpora inteligencia artificial al cuidado de la salud

El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, fecha que busca generar conciencia sobre la prevención de esta enfermedad.

Mendoza presenta el caso de ALMA, un asistente virtual que marca un cambio de paradigma en la atención médica, haciéndola más humana y cercana. Según la Federación Internacional de Diabetes, el 11% de la población adulta del mundo padece esta enfermedad, y cuatro de cada diez personas no lo saben. Frente a este panorama, OSEP —que cuenta con 400 mil afiliados— lanzó un programa piloto de seis meses para mil pacientes, con el respaldo tecnológico de Botmaker, empresa argentina líder en inteligencia artificial conversacional.

ALMA, siglas de Asistente de Lenguaje y Mensajes Automáticos, fue creada para brindar recordatorios de medicación, registrar valores de glucosa, enviar recomendaciones personalizadas y alertar al equipo médico ante posibles desvíos. El objetivo es ofrecer un acompañamiento empático, cotidiano y accesible desde cualquier punto de la provincia.

“El trabajo con ALMA nos permitirá desarrollar nuevos indicadores, como colesterol o función renal, y estimar el riesgo de enfermedades crónicas en los próximos diez años. Esta capacidad predictiva ayudará a mejorar la prevención y la calidad de vida de nuestros afiliados”, señaló Carlos Funes, director general de OSEP.

El proyecto fue además seleccionado para los Premios Polo TIC Mendoza 2025, en la categoría Innovación en el sector público, que reconoce iniciativas tecnológicas destinadas a mejorar los servicios estatales.

Por su parte, Pablo Dorado, director comercial y de operaciones para Latinoamérica de Botmaker, destacó: “Nos complace acompañar propuestas donde la inteligencia artificial se ponga al servicio de las personas. Con ALMA, la salud llega a cada paciente, sin importar dónde viva, fortaleciendo el vínculo entre tecnología y atención médica”.