El Hospital Español suma una propuesta gourmet en internación

El Hospital Central de San Luis habilitó un canal oficial de WhatsApp que permite confirmar o cancelar turnos médicos y reducir el ausentismo.
La tradicional imagen de la comida hospitalaria comenzó a cambiar en el Hospital Español, donde la alimentación pasó de ser un servicio secundario a convertirse en un eje central del tratamiento. A partir de una nueva filosofía de gestión y con cocina propia, médicos, chefs, bromatólogos y nutricionistas trabajan de manera articulada para ofrecer menús personalizados, seguros y con impronta gourmet.
“La nutrición es un puente directo hacia el alta médica”, aseguró la licenciada en Nutrición María Fernanda Denaro, quien remarcó que una dieta adecuada incide de manera directa en la recuperación de los pacientes. Según explicó, entre el 30% y el 50% de las personas internadas pueden presentar algún grado de desnutrición si no se interviene a tiempo. En ese sentido, destacó que mejorar la palatabilidad de los platos permitió reducir el desperdicio de comida y asegurar que los nutrientes lleguen efectivamente al paciente.
El nuevo enfoque prioriza la personalización y entiende al momento de comer como uno de los pocos espacios de disfrute durante la internación. “Ya no se trata de una bandeja genérica, sino de una comida pensada para cada necesidad”, subrayó Denaro.
Este cambio se sostiene sobre estrictos protocolos de seguridad alimentaria. La licenciada en Bromatología Lucía de Casas explicó que el control de calidad es permanente y abarca desde la auditoría de proveedores hasta el monitoreo de temperaturas críticas. “En un entorno con pacientes inmunocomprometidos, el margen de error debe ser inexistente”, afirmó. Además, destacó la trazabilidad de los ingredientes y la adaptación de los platos a patologías específicas, así como el cuidado de la presentación, especialmente en los menús infantiles.
La propuesta se completa con el trabajo del chef Nicolás Maldonado, jefe del servicio de cocina, quien asumió el desafío de convertir las restricciones médicas en oportunidades creativas. “Lograr sabor sin sal agregada es uno de los mayores retos”, explicó, y detalló el uso de especias, infusiones y técnicas de cocción modernas para mantener la intensidad de los platos.
“Cocinamos para unas 800 personas por día, pero buscamos que cada paciente sienta que recibe un plato pensado para su bienestar”, señaló Maldonado, quien también resaltó la importancia del emplatado y la temperatura como parte del proceso de recuperación.
La experiencia del Hospital Español se inscribe en una tendencia global que revaloriza la alimentación hospitalaria como parte integral del cuidado de la salud. Un modelo donde comer vuelve a ser, además de una necesidad clínica, un acto de bienestar y dignidad para quienes atraviesan una internación.
