Ruta 7: murió un niño en un vuelco en Potrerillos

Un menor de seis años murió tras un accidente vial registrado sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de la localidad montañosa de Potrerillos. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1090 del corredor internacional Cristo Redentor. La conductora del vehículo resultó con heridas de consideración y fue trasladada al hospital Central de la ciudad de Mendoza.

El hecho se produjo cuando un automóvil Chevrolet Corsa circulaba en sentido Oeste, con destino hacia la zona de alta montaña. Por causas que aún se investigan, la conductora perdió el control del rodado y el vehículo terminó volcando. Tras el impacto, el auto quedó detenido sobre la banquina Sur, a unos quince metros de la calzada principal, en un sector con terreno irregular y vegetación baja.

Según la información oficial, al mando del vehículo se encontraba una mujer de 32 años, identificada con las iniciales M.J.G. Viajaba acompañada por un menor de seis años. Ambos son oriundos de la provincia de Mendoza y se desplazaban en dirección Este-Oeste. El vuelco fue de tal magnitud que el acompañante infantil murió en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

En tanto, la conductora sufrió politraumatismos, una fractura de tobillo y un traumatismo encéfalo craneano. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar del hecho, fue trasladada por vía terrestre al Hospital Central de la ciudad de Mendoza, donde quedó internada para una evaluación más profunda y seguimiento médico. Su estado de salud no fue detallado oficialmente.

Trabajo de emergencia en alta montaña

Personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias acudieron de inmediato al sitio del accidente. El operativo incluyó tareas de asistencia, preservación del lugar y regulación del tránsito. La circulación sobre la Ruta Nacional 7 se vio parcialmente afectada durante el procedimiento, aunque no se informó un corte total del corredor internacional.

La zona donde ocurrió el vuelco presenta características propias de la alta montaña, con curvas, pendientes y banquinas irregulares. Estos factores, sumados a las condiciones climáticas y al flujo vehicular constante, convierten al tramo en un sector que requiere extrema precaución al conducir. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las velocidades permitidas y mantener la atención permanente al volante.

Segundo siniestro en un mismo día. Este hecho se convirtió en el segundo accidente de tránsito registrado en alta montaña durante el último día de 2025. La reiteración de episodios similares en pocas horas volvió a poner el foco en la seguridad vial sobre rutas de montaña, especialmente en períodos de alto tránsito por viajes turísticos y traslados de fin de año.

Desde las fuerzas de seguridad indicaron que se encuentran en curso las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. Entre los aspectos a analizar se incluyen el estado del vehículo, las condiciones del camino y otros posibles factores que pudieron influir en la pérdida de dominio. Mientras tanto, se recordó a los conductores la necesidad de circular con prudencia y planificar los viajes con anticipación.

El accidente generó conmoción en la zona y se suma a una serie de episodios viales ocurridos en rutas mendocinas durante las últimas jornadas. Las autoridades insistieron en la responsabilidad compartida para prevenir tragedias y evitar nuevos hechos fatales en corredores clave como la Ruta Nacional 7, uno de los principales accesos a la alta montaña y al paso internacional.