Motociclista murió tras chocar en ruta San Rafael

Recuperan tres vehículos robados en San Juan
La Policía de San Juan secuestró una camioneta y dos motos con documentación y numeración adulteradas durante operativos realizados en Pocito y Rawson.
El siniestro ocurrió este martes por la tarde en la zona del puente del río Diamante. La víctima tenía 30 años y viajaba sola en su motocicleta.Policiales14/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Un hecho que conmocionó a la zona sur. Un motociclista de 30 años perdió la vida este martes a las 19.56 tras protagonizar un siniestro vial en solitario en San Rafael. El hecho ocurrió en inmediaciones del puente del río Diamante, en un tramo de ruta con circulación frecuente, y fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias 911.
Según los primeros datos oficiales
La alerta ingresó a la línea 911 y dio cuenta de un accidente protagonizado por un motociclista que se desplazaba sin acompañantes. Al arribar personal del destacamento La Llave, dependiente de la Comisaría 64° de Monte Comán, se constató que el conductor había sufrido una violenta caída tras perder el dominio del rodado y colisionar contra el guardarraíl.
El lugar y las circunstancias
El siniestro se produjo en la zona de la Ruta 146, a la altura del kilómetro 365, en cercanías del puente del río Diamante. De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima circulaba de sur a norte por una traza de la región cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control de la motocicleta. El impacto contra la defensa metálica fue determinante y la caída resultó de extrema violencia.
La intervención de los servicios de emergencia
En el lugar trabajó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional a cargo examinó al conductor y constató su fallecimiento en el sitio del hecho, debido a las graves lesiones sufridas. La víctima fue identificada como Ricardo Moreno, de 30 años. No se registró la participación de otros vehículos en el siniestro.
La investigación en curso
Desde la Oficina Fiscal interviniente se dispuso la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la reconstrucción de lo ocurrido. Las actuaciones buscan establecer con precisión la mecánica del hecho y las causas que llevaron a la pérdida de control del rodado. Mientras tanto, se recordó la importancia de circular con precaución y respetar las normas de tránsito, especialmente en rutas de alto tránsito de la región.
La Policía de San Juan secuestró una camioneta y dos motos con documentación y numeración adulteradas durante operativos realizados en Pocito y Rawson.
Sucedió en un local de Avenida Rioja. El sujeto de 48 años intentó llevarse el rodado mostrando un contrato dudoso y fue atrapado por la policía.
La Policía de San Juan detuvo a dos hombres tras seis allanamientos. Atacaban a trabajadores de aplicaciones de transporte en Concepción y zonas de Chimbas.
Sujetos con el rostro cubierto asaltaron un comercio en calle Estrada al 800. La empleada fue amenazada y le sustrajeron dinero, un celular y mercadería.
Aprenda a proteger su dinero y sus vacaciones siguiendo las pautas oficiales del Ministerio de Seguridad para realizar alquileres temporarios de forma segura.
Fue arrestado en el complejo fronterizo Los Libertadores cuando intentaba ingresar a Chile con una pistola, municiones y una casa rodante derivó en detención.
Inseguridad. Dos hombres armados robaron dinero y un celular en un comercio de calle Roca; la Oficina Fiscal investiga.
Inseguridad. Dos sujetos armados interceptaron a una conductora y le robaron su Peugeot 206 en plena vía pública en Guaymallén.
Fue arrestado en el complejo fronterizo Los Libertadores cuando intentaba ingresar a Chile con una pistola, municiones y una casa rodante derivó en detención.
Aprenda a proteger su dinero y sus vacaciones siguiendo las pautas oficiales del Ministerio de Seguridad para realizar alquileres temporarios de forma segura.
El ministro Diego Santilli confirmó que se avanzará en obras viales clave para Mendoza, incluyendo las Rutas 7 y 40, tras el pedido del gobernador Cornejo.
A 82 años de la tragedia, autoridades y ciudadanos rindieron tributo a las víctimas y destacaron la resiliencia del pueblo. El acto conmemorativo
Con la llegada de postes clave, la provincia refuerza su red eléctrica y suma 180 MW de potencia renovable, asegurando energía limpia para miles de hogares.