Motociclista murió tras chocar en ruta San Rafael

Un hecho que conmocionó a la zona sur. Un motociclista de 30 años perdió la vida este martes a las 19.56 tras protagonizar un siniestro vial en solitario en San Rafael. El hecho ocurrió en inmediaciones del puente del río Diamante, en un tramo de ruta con circulación frecuente, y fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias 911.

Según los primeros datos oficiales

La alerta ingresó a la línea 911 y dio cuenta de un accidente protagonizado por un motociclista que se desplazaba sin acompañantes. Al arribar personal del destacamento La Llave, dependiente de la Comisaría 64° de Monte Comán, se constató que el conductor había sufrido una violenta caída tras perder el dominio del rodado y colisionar contra el guardarraíl.

El lugar y las circunstancias

El siniestro se produjo en la zona de la Ruta 146, a la altura del kilómetro 365, en cercanías del puente del río Diamante. De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima circulaba de sur a norte por una traza de la región cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control de la motocicleta. El impacto contra la defensa metálica fue determinante y la caída resultó de extrema violencia.

La intervención de los servicios de emergencia

En el lugar trabajó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional a cargo examinó al conductor y constató su fallecimiento en el sitio del hecho, debido a las graves lesiones sufridas. La víctima fue identificada como Ricardo Moreno, de 30 años. No se registró la participación de otros vehículos en el siniestro.

La investigación en curso

Desde la Oficina Fiscal interviniente se dispuso la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la reconstrucción de lo ocurrido. Las actuaciones buscan establecer con precisión la mecánica del hecho y las causas que llevaron a la pérdida de control del rodado. Mientras tanto, se recordó la importancia de circular con precaución y respetar las normas de tránsito, especialmente en rutas de alto tránsito de la región.