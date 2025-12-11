Copa Argentina, los mendocinos ya tienen rivales

Comienza en San Juan el Campeonato República de Natación
La provincia cuyana vivirá un acontecimiento sin precedentes en su historia deportiva, en un torneo que tendrá la participación de 900 nadadores.
Se sortearon los cruces para los cuatro equipos de la provincia que jugarán la Edición 2026, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Maipú.Deportes11/12/2025Deportes CuyoNoticias
Independiente Rivadavia jugará su primer partido frente al mismo rival que enfrentó en la edición 2025 en la que terminó siendo campeón consiguiendo el pasaporte para jugar la Copa Libertadores de América: Estudiantes de Buenos Aires, todavía los cruces no tienen fecha ni sede, pero se estima que será antes del inicio de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima debutará ante un viejo conocido al que enfrento varias veces en los torneos de ascenso: Gimnasia y Tiro de Salta, Godoy Cruz hará habitante de la Primera Nacional (ex B Nacional) enfrentará al Deportivo Morón y uno que vuelve Deportivo Maipú se las verá con Deportivo Riestra con quien perdiera la final por el ascenso hace dos temporadas.
Cruce 1: San Lorenzo - Deportivo Rincón de Los Sauces
Cruce 2: Huracán - Olimpo
Cruce 3: River - Ciudad de Bolívar
Cruce 4: Boca - Gimnasia de Chivilcoy
Cruce 5: Racing - San Martín de Formosa
Cruce 6: Independiente - Atenas de Río Cuarto
Cruce 7: Platense - Argentino de Monte Maíz
Cruce 8: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland
Cruce 9: Banfield - Real Pilar
Cruce 10: Lanús - Sarmiento de La Banda
Cruce 11: Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo
Cruce 12: Belgrano de Córdoba - Atlético de Rafaela
Cruce 13: Vélez - Deportivo Armenio
Cruce 14: Tigre - Claypole
Cruce 15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó
Cruce 16: Gimnasia La Plata - Deportivo Camioneros
Cruce 17: Newell's - Acassuso
Cruce 18: Rosario Central - Sportivo Belgrano de San Francisco
Cruce 19: Independiente Rivadavia - Estudiantes
Cruce 20: Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta
Cruce 21: Central Córdoba de Santiago del Estero - Gimnasia de Jujuy
Cruce 22: Atlético Tucumán - Sportivo Barracas
Cruce 23: Instituto de Córdoba - Atlanta
Cruce 24: Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán
Cruce 25: Godoy Cruz - Deportivo Morón
Cruce 26: San Martín de San Juan - Deportivo Madryn
Cruce 27: Unión de Santa Fe - Agropecuario Argentino de Carlos Casares
Cruce 28: Defensa y Justicia - Chaco For Ever
Cruce 29: Sarmiento de Junín - Tristán Suárez
Cruce 30: Aldosivi - San Miguel
Cruce 31: Barracas Central - Temperley
Cruce 32: Deportivo Riestra - Deportivo Maipú
Por otra parte se sortearon los equipos que participaran en las dos zonas de la Liga Profesional de Primera División:
Gimnasia y Esgrima estará en la zona A y tendrá como rivales a Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Newells Old Boys, Talleres e Instituto de Cordoba, Lanús, Platense, Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, Central Cordoba de Santiago del Estero y Deportivo Riestra y tendrá dos interzonales, uno con su clásico rival Independiente Rivadavia y el otro con su homónimo de La Plata.
Independiente Rivadavia estará en la Zona B, y tendrá como rivales a River Plate, Atlético Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata, , Racing, Rosario Central, Huracán, Banfield, Tigre, Belgrano, Argentinos Juniors, Barracas Central y Gimnasia La Plata. Además de los interzonales, uno de ellos con su clásico rival, Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
El formato 2026 mantiene la estructura vigente: Torneo Apertura y Torneo Clausura como ejes centrales. Los ganadores se enfrentarán luego en el Trofeo de Campeones, en sede neutral.
También seguirá vigente la Supercopa Internacional, que cruzará al campeón de la tabla general con el ganador del Trofeo de Campeones
Argentino Guaymallén al vencer en sus partidos avanzaron de fase y se enfrentarán entre sí, el otro duelo de las semis será el de Fadep y Gimnasia.
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar la prueba prevista para este domingo priorizando la seguridad de los competidores y el público.
El primer parcial de la Vuelta de Tupungato fue para el pedalista que defiende los prestigios de la escuadra municipal de Godoy Cruz, Hoy corren la segunda.
El fiscal a cargo de la causa decidió no dar lugar al pedido de detención e imputación del Presidente de la Liga Mendoc ina de Futbol como lo habian solicitado.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por lo que considera que son acciones intimidatorias a periodistas.
El campeonato se disputará desde hoy y hasta el lunes. Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario.
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Un colectivo ardió en plena marcha en Guaymallén en el Gran Mendoza. Bomberos trabajaron para controlar el fuego y no hubo heridos. Los daños fueron totales
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.
