Copa Argentina, los mendocinos ya tienen rivales

Independiente Rivadavia jugará su primer partido frente al mismo rival que enfrentó en la edición 2025 en la que terminó siendo campeón consiguiendo el pasaporte para jugar la Copa Libertadores de América: Estudiantes de Buenos Aires, todavía los cruces no tienen fecha ni sede, pero se estima que será antes del inicio de la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima debutará ante un viejo conocido al que enfrento varias veces en los torneos de ascenso: Gimnasia y Tiro de Salta, Godoy Cruz hará habitante de la Primera Nacional (ex B Nacional) enfrentará al Deportivo Morón y uno que vuelve Deportivo Maipú se las verá con Deportivo Riestra con quien perdiera la final por el ascenso hace dos temporadas.

Los cruces de 32avos de Final de la Copa Argentina AXION energy

Cruce 1: San Lorenzo - Deportivo Rincón de Los Sauces

Cruce 2: Huracán - Olimpo

Cruce 3: River - Ciudad de Bolívar

Cruce 4: Boca - Gimnasia de Chivilcoy

Cruce 5: Racing - San Martín de Formosa

Cruce 6: Independiente - Atenas de Río Cuarto

Cruce 7: Platense - Argentino de Monte Maíz

Cruce 8: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland

Cruce 9: Banfield - Real Pilar

Cruce 10: Lanús - Sarmiento de La Banda

Cruce 11: Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo

Cruce 12: Belgrano de Córdoba - Atlético de Rafaela

Cruce 13: Vélez - Deportivo Armenio

Cruce 14: Tigre - Claypole

Cruce 15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó

Cruce 16: Gimnasia La Plata - Deportivo Camioneros

Cruce 17: Newell's - Acassuso

Cruce 18: Rosario Central - Sportivo Belgrano de San Francisco

Cruce 19: Independiente Rivadavia - Estudiantes

Cruce 20: Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta

Cruce 21: Central Córdoba de Santiago del Estero - Gimnasia de Jujuy

Cruce 22: Atlético Tucumán - Sportivo Barracas

Cruce 23: Instituto de Córdoba - Atlanta

Cruce 24: Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán

Cruce 25: Godoy Cruz - Deportivo Morón

Cruce 26: San Martín de San Juan - Deportivo Madryn

Cruce 27: Unión de Santa Fe - Agropecuario Argentino de Carlos Casares

Cruce 28: Defensa y Justicia - Chaco For Ever

Cruce 29: Sarmiento de Junín - Tristán Suárez

Cruce 30: Aldosivi - San Miguel

Cruce 31: Barracas Central - Temperley

Cruce 32: Deportivo Riestra - Deportivo Maipú

Por otra parte se sortearon los equipos que participaran en las dos zonas de la Liga Profesional de Primera División:

Gimnasia y Esgrima estará en la zona A y tendrá como rivales a Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Newells Old Boys, Talleres e Instituto de Cordoba, Lanús, Platense, Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, Central Cordoba de Santiago del Estero y Deportivo Riestra y tendrá dos interzonales, uno con su clásico rival Independiente Rivadavia y el otro con su homónimo de La Plata.

Independiente Rivadavia estará en la Zona B, y tendrá como rivales a River Plate, Atlético Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata, , Racing, Rosario Central, Huracán, Banfield, Tigre, Belgrano, Argentinos Juniors, Barracas Central y Gimnasia La Plata. Además de los interzonales, uno de ellos con su clásico rival, Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El formato 2026 mantiene la estructura vigente: Torneo Apertura y Torneo Clausura como ejes centrales. Los ganadores se enfrentarán luego en el Trofeo de Campeones, en sede neutral.

También seguirá vigente la Supercopa Internacional, que cruzará al campeón de la tabla general con el ganador del Trofeo de Campeones