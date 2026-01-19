Choque en Lavalle: joven y niña resultaron heridas

Este lunes al mediodía, una mujer de 27 años y una niña de 8 resultaron heridas tras un choque en la intersección de las rutas 24 y 28, en Lavalle, provincia de Mendoza. El incidente involucró a una motocicleta y una camioneta, lo que motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia y la policía local.

La respuesta inmediata y la escena del siniestro



Alrededor de las 13:28 horas, los teléfonos del Centro de Estratégico de Operaciones (911) comenzaron a sonar. Vecinos y transeúntes que circulaban por la zona rural de Lavalle alertaban sobre una fuerte colisión entre dos vehículos en un cruce muy transitado. Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 17° se encontraron con una escena impactante pero organizada por los primeros testigos. Bajo un sol radiante y un cielo completamente despejado, una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco, perteneciente a la firma Timac AGRO, se encontraba detenida sobre el asfalto. El vehículo mayor presentaba daños visibles en su lateral izquierdo, específicamente una abolladura pronunciada en la puerta del conductor y el espejo retrovisor colgando por sus cables internos. A pocos metros, sobre la calzada y cerca de una rejilla de desagüe, yacía volcada una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, de color negro. La presencia de conos anaranjados colocados rápidamente por la policía ayudó a delimitar el área de trabajo, mientras el personal de seguridad custodiaba el perímetro para permitir el acceso de los médicos.

Detalles de la colisión en la intersección



De acuerdo con las primeras averiguaciones practicadas en el terreno, se pudo determinar la mecánica inicial del accidente. El rodado menor, en el que viajaban la joven Azul R. y la pequeña de 8 años, circulaba por la Ruta 24 con dirección de Sur a Norte. Al alcanzar la intersección con la Ruta 28, y por causas que los peritos de Científica intentan establecer mediante las huellas de frenado y el impacto, se produjo el contacto con la camioneta Amarok. La conductora de la camioneta, identificada como Susana G., de 40 años, resultó ilesa pero permaneció en el lugar siguiendo las directivas de las autoridades. Las imágenes capturadas en la zona muestran que el impacto fue lateral, lo que suele generar una pérdida inmediata de estabilidad para los vehículos de dos ruedas. El entorno, rodeado de frondosos árboles y vegetación típica de la zona, fue testigo del operativo donde el asfalto seco y las buenas condiciones de visibilidad descartarían, en principio, factores climáticos como desencadenantes del choque.

Asistencia médica y traslados de urgencia



La prioridad absoluta de los servicios de emergencia fue la atención de las dos ocupantes de la motocicleta, quienes llevaron la peor parte en el impacto. Minutos después del aviso, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al cruce de las rutas. El profesional médico a cargo realizó un triage rápido para evaluar la gravedad de las lesiones. Azul R., la conductora de 27 años, fue diagnosticada inicialmente con politraumatismos varios debido a la caída y el golpe contra la carrocería del vehículo mayor. Ante este cuadro, se decidió su traslado inmediato al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza para realizar estudios de mayor complejidad y descartar lesiones internas. Por otro lado, la niña de 8 años que la acompañaba también recibió asistencia en el mismo lugar. Afortunadamente, los primeros informes indican que la menor no presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida de forma inmediata, aunque el susto y los raspones propios de la caída fueron tratados con celeridad por los paramédicos antes de decidir los pasos a seguir con sus familiares.

Procedimientos legales y peritajes en curso



Tras la evacuación de las heridas, el foco de la jornada se trasladó a las actuaciones legales y la preservación de la prueba. La Oficina Fiscal de Lavalle tomó intervención directa en el caso para iniciar el expediente correspondiente bajo la carátula de lesiones culposas. En este contexto, Susana G. quedó formalmente imputada en el proceso mientras se recolectan los testimonios de los vecinos que presenciaron el hecho. Los agentes de la Policía de Mendoza, presentes con varios patrulleros y uniformados, trabajaron en la recolección de datos y la toma de fotografías de la posición final de los rodados. Es fundamental para la justicia determinar si hubo alguna infracción a las normas de tránsito o si existió una falla mecánica en alguno de los vehículos involucrados. La camioneta Amarok permaneció en el sitio del suceso hasta que se completaron las mediciones de rigor, mostrando el daño concentrado en el sector del conductor, lo que permite a los investigadores reconstruir el ángulo de incidencia del choque entre la Honda Wave y la estructura de hierro.

Seguridad vial y prevención en rutas rurales



Este siniestro vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la precaución extrema en las rutas que atraviesan las zonas productivas de la provincia. El cruce de las rutas 24 y 28 es un punto donde el tráfico de vehículos de carga y camionetas de empresas agrícolas se mezcla frecuentemente con motocicletas y bicicletas de los residentes locales. Las autoridades recordaron la necesidad de respetar las prioridades de paso y mantener velocidades reducidas en las intersecciones, incluso cuando las condiciones de luz son óptimas como las de este lunes. La rápida intervención de los vecinos al llamar al 911 fue clave para que la asistencia médica no se dilatara, factor que es determinante cuando se trata de accidentes con motociclistas. Mientras la joven Azul R. se recupera en el Hospital Central, la comunidad de Lavalle observa con preocupación la repetición de estos incidentes en caminos que, aunque parecen tranquilos, exigen una atención constante por parte de todos los conductores para evitar desenlaces que afecten la integridad de las familias.