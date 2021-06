Empató la Lepra en Córdoba y no pudo alcanzar en la punta a Güemes que también terminó 0 a 0

Los primeros minutos Instituto acorraló a Independiente Rivadavia, pero los Azules sin renegar del buen fútbol salió del asedio y despues del primer cuarto de hora tuvo dos claras para llegar al gol que las abortó el arquero Carranza (ex Godoy Cruz), de muy buena actuación a lo largo del partido.

La más clara del partido la tuvo la Gloria, pero increiblemente solo y con el arquero vencido se le fue por arriba a Landa.

Independiente Rivadavia se paró apostando a la contra que no pudo fructificar, aunque el dueño de casa que todavía no ha podido ganar de local tampoco lo exigió.

En la próxima fecha Independiente Rivadavia recibirá a Barracas Central el jueves 17 a las 15, ya que el fin de semana no habrá futbol de la B Nacional.

Como no ganó Güemes - empató tambien 0 a 0 de local con Villa Dálmine y desperdició un penal- todo queda igual, de haber ganado la Lepra lo hubiera alcanzado en la primera posición- la tabla no sufrió variantes: Gúemes 22 puntos, Independiente Rivadavia 20, All Boys 15, Santamarina 15.

Síntesis:

Instituto (Córdoba): 0

Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Agustín Gómez, Lucas Landa y Rodrigo Mazur; Nicolás Watson y Alejandro Faurlín; Gustavo Villarruel y Damián Arce; Joaquín Mateo y Ignacio Huguenet. DT: Marcelo Vázquez. / Cambios: Alexis Cuello por Mateo, Franco Watson por Faurlín, Martín Pino y Leonardo Monje por Villarruel y Arce.

Independiente Rivadavia : 0

Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Renzo Malanca, Alejandro Rébola, Leonel Ferroni; Leandro Berti, Facundo Fabello, Sebastián Navarro, Pablo Palacio y Daniel Imperiale; Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Alexis Cuello por Mateo, Lautaro Disanto y Félix Banega por Imperiale y Palacio, Ramiro Maldona por Navarro.

Árbitro: Nazareno Arasa. / Estadio Juan Domingo Perón

Fotos: Prensa Instituto y La Voz del Interior (José Hernández)