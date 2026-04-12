Caen tras robar 30 kilos de aceitunas en Maipú

Detenido en Maipú

Dos hombres fueron detenidos en Maipú tras ser sorprendidos robando aceitunas de una finca en Coquimbito en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo, cuando el propietario alertó a la policía mendocina. Los sospechosos intentaron escapar, pero fueron alcanzados a pocas cuadras y quedaron a disposición de la Justicia.

Un robo detectado a tiempo

Todo comenzó cuando efectivos policiales realizaban recorridos de prevención en la zona de Coquimbito. En ese momento, un vecino se acercó para advertirles sobre una situación sospechosa en su finca.

El hombre explicó que había visto a dos personas salir del predio con una bolsa cargada. No dudó en dar aviso inmediato. Ese gesto fue clave para activar la intervención policial.

El lugar señalado está en la intersección de carril Gómez y Castro Barros, una zona con actividad agrícola. Allí, el cultivo de aceitunas forma parte del trabajo cotidiano.

La fuga y el intento de escapar

Al notar la presencia policial, los sospechosos reaccionaron rápido. Arrojaron la bolsa que llevaban y comenzaron a escapar a pie por calle Castro Barros.

La carga abandonada contenía unos 30 kilos de aceitunas. El volumen del botín muestra que no se trataba de un hecho menor.

La fuga fue breve. Los efectivos iniciaron un rastrillaje en la zona para dar con los individuos. El operativo se extendió por varias cuadras.

Finalmente, los sospechosos fueron interceptados a la altura aproximada del 2700. Allí se concretó la aprehensión.

Quiénes fueron detenidos

Los detenidos son dos hombres de 34 y 27 años. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia.

No se informaron antecedentes en el momento del procedimiento. Sin embargo, la investigación continuará para determinar si están vinculados a otros hechos similares.

El caso quedó bajo la órbita judicial, que definirá los pasos a seguir. La causa se enmarca como hurto en zona rural.

La rápida actuación policial permitió resolver la situación en el momento.

Recupero de lo sustraído

Uno de los puntos destacados del procedimiento fue la recuperación total de lo robado. La bolsa con aceitunas quedó en el lugar y fue asegurada por los efectivos.

Luego, el producto fue restituido a su propietario. Este tipo de hechos suele generar pérdidas económicas para los productores, especialmente en temporada.

En este caso, la intervención a tiempo evitó ese daño. El valor del cultivo y el esfuerzo detrás de la producción son factores clave en este tipo de delitos.

El recupero completo no siempre es posible, por lo que este resultado es relevante dentro del procedimiento.

Seguridad en zonas rurales

El hecho vuelve a poner el foco en la seguridad en áreas rurales. Fincas y cultivos suelen ser blanco de robos, especialmente en horarios de menor circulación.

Los patrullajes preventivos cumplen un rol central en este contexto. Permiten detectar situaciones sospechosas y actuar con rapidez.

También es clave la colaboración de los vecinos. El aviso del propietario fue determinante para que el operativo se activara a tiempo.

La combinación de vigilancia y respuesta rápida puede marcar la diferencia.

Un caso que terminó con detenciones

El intento de robo en Coquimbito terminó con dos personas detenidas y el producto recuperado. La secuencia fue rápida: alerta, fuga y captura.

El hecho no dejó heridos, pero sí una intervención que evitó mayores consecuencias. La acción conjunta entre vecinos y policía fue clave.

Ahora, la causa seguirá su curso en la Justicia. Mientras tanto, el episodio deja una señal clara sobre la importancia de la prevención y la reacción inmediata ante este tipo de situaciones.