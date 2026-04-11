Hallan sin vida a ciclista en acequia de Las Heras

Ambulancia Mendoza Foto Ilustrativa

Un hombre de 51 años fue encontrado sin vida en una acequia de Las Heras durante la madrugada. El hallazgo ocurrió tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida. La víctima estaba junto a una bicicleta y presentaba una lesión en la cabeza compatible con una caída.

Un llamado que alertó a la policía

El hecho se registró cerca de las 04:50 horas en la intersección de calles Las Rosas y La Totora, en el departamento de Las Heras en la provincia de Mendoza. Un aviso ingresó al 911 indicando que había un hombre dentro de una acequia, sin movimiento.

Personal policial de la Comisaría 56 se desplazó hasta el lugar para verificar la situación. Al llegar, encontraron al hombre boca abajo, dentro del canal, sin signos de reacción.

La escena era clara y generó preocupación desde el primer momento. La víctima no respondía y presentaba signos visibles de una posible caída.

Qué encontraron en el lugar

Los efectivos constataron que el hombre tenía un corte en el cuero cabelludo. Este tipo de lesión suele estar asociado a golpes contra superficies duras, lo que refuerza la hipótesis de una caída.

A pocos metros del cuerpo se encontraba una bicicleta. Este dato fue clave para reconstruir lo ocurrido en una primera instancia. Todo indica que el hombre circulaba por la zona antes del hecho.

El lugar donde fue hallado presenta características que pueden resultar peligrosas, especialmente durante la noche. Las acequias, comunes en Mendoza, pueden convertirse en un riesgo si no hay buena visibilidad.

No se observaron, en principio, signos de intervención de terceros en la escena.

Intervención del personal de salud

Minutos después del arribo policial, profesionales del servicio de emergencias llegaron al lugar. Tras evaluar a la víctima, confirmaron que el hombre ya había fallecido.

La constatación se realizó en el mismo sitio del hallazgo. No fue posible realizar maniobras de reanimación debido al estado en el que se encontraba.

El cuerpo quedó bajo resguardo para la intervención de los peritos. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Primeras hipótesis del caso

Las primeras observaciones apuntan a una caída como posible causa del hecho. La herida en la cabeza y la presencia de la bicicleta refuerzan esta línea.

Sin embargo, la investigación continúa. Las autoridades buscan descartar cualquier otra circunstancia que haya podido influir en el desenlace.

Se analizarán distintos factores. Entre ellos, el estado del terreno, la iluminación de la zona y posibles condiciones externas que hayan afectado la estabilidad del ciclista.

También se evaluarán antecedentes médicos de la víctima que puedan aportar información relevante.

Un entorno que puede ser riesgoso

Las acequias forman parte del paisaje urbano de Mendoza. Cumplen una función clave en el sistema de riego, pero también representan un riesgo, sobre todo en horarios de baja visibilidad.

Circular en bicicleta durante la madrugada puede aumentar esos riesgos. La falta de luz y la escasa circulación de personas complican la detección de obstáculos.

En este caso, el accidente habría ocurrido en un horario donde la visibilidad es limitada. Esto podría haber influido en la caída.

Especialistas recomiendan extremar precauciones al circular en zonas con acequias, especialmente de noche.

Investigación en curso

El caso quedó en manos de la justicia, que deberá determinar las causas exactas del fallecimiento. Se realizarán pericias y estudios complementarios para confirmar la hipótesis inicial.

Mientras tanto, el hecho genera impacto en la comunidad. Un hombre fue encontrado sin vida en la vía pública, en una escena que refleja los riesgos cotidianos.

La investigación buscará reconstruir los últimos momentos de la víctima. Cada dato será clave para entender qué ocurrió en ese tramo de la madrugada.

El caso sigue abierto, a la espera de resultados que permitan cerrar el cuadro con mayor precisión.