Vuelve “En el Centro” con teatro y música, a Guaymallén

El programa “En el Centro” inicia su ciclo 2026 con propuestas culturales destinadas a personas mayores. La iniciativa recorrerá distintos centros de jubilados de Guaymallén, ofreciendo funciones teatrales y música en vivo. La apertura será este mes con la comedia “Un té entre amigos”.

Una propuesta que crece año a año

En su quinta edición, el programa continúa consolidándose como un espacio de encuentro y recreación. Impulsado por el Municipio de Guaymallén, el ciclo busca acercar actividades culturales a los centros de jubilados del departamento, promoviendo la participación y el disfrute colectivo.

Desde su inicio en 2022, la iniciativa logró convocar a más de 800 personas mayores y recorrer alrededor de 70 centros y hogares. La respuesta del público fue positiva en cada presentación, lo que permitió sostener y ampliar la propuesta a lo largo de los años.

El programa combina teatro y música en un formato accesible y cercano. Las actividades se desarrollan en los propios espacios que frecuentan las personas mayores, lo que facilita la participación y fortalece el sentido de comunidad.

Teatro y música para compartir

Para este nuevo ciclo, la propuesta central será la comedia “Un té entre amigos”. La obra es interpretada por integrantes de los talleres municipales de teatro, con guion y dirección del profesor Ricardo Nuarte.

La puesta en escena propone una historia sencilla y entretenida, pensada para generar identificación y momentos de humor. El formato apunta a crear un ambiente distendido, donde el público pueda disfrutar y compartir una experiencia cultural en compañía.

A la función teatral se suma un show musical a cargo de Carlos Alcaraz. La combinación de ambas propuestas busca ofrecer una experiencia completa, que integre distintas expresiones artísticas en un mismo encuentro.

Cronograma de presentaciones

El ciclo 2026 comenzará el lunes 20 de abril a las 16:30 en el Centro de Jubilados Otoño Primaveral. La actividad se realizará en el SUM del barrio Patrón Santiago, ubicado en el distrito Capilla del Rosario.

La segunda fecha será el lunes 27 de abril, también a las 16:30, en el Centro de Jubilados Belgrano, situado en el distrito homónimo. En ambos casos, las funciones están pensadas para facilitar la asistencia de los participantes habituales de cada espacio.

Desde la organización destacaron que el cronograma continuará ampliándose a lo largo del año, con nuevas visitas a diferentes centros del departamento.

Cultura y bienestar para personas mayores

Más allá del entretenimiento, el programa apunta a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. La posibilidad de acceder a actividades culturales cerca de sus hogares favorece la integración social y el bienestar emocional.

El teatro y la música funcionan como herramientas de encuentro. Permiten compartir experiencias, generar vínculos y mantener activa la participación en la vida comunitaria.

Con una propuesta que combina cercanía, accesibilidad y contenido artístico, “En el Centro” renueva su compromiso de seguir acompañando a las personas mayores de Guaymallén durante todo el 2026.