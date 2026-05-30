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Manos a la Olla: campaña por un invierno solidario

La Ciudad de Mendoza se suma al Banco de Alimentos con el objetivo de recolectar arroz y lentejas para preparar 70.000 platos nutritivos. Puntos de recepción. 
Sociedad30/05/2026Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

flyer ciudad banco alimentos

La solidaridad mendocina se activa ante la llegada de los días más fríos del año. La Ciudad de Mendoza participará por primera vez en “Manos a la Olla”, la tradicional campaña de invierno impulsada por la Fundación Banco de Alimentos Mendoza. Esta iniciativa colectiva busca reunir donaciones para elaborar 70.000 raciones de guiso nutritivo durante la temporada invernal.

La convocatoria estará abierta desde este lunes 1 de junio hasta el viernes 3 de julio. Durante este mes, la premisa es clara y directa: se solicita exclusivamente la colaboración con arroz y lentejas, dos alimentos clave para aportar valor calórico y nutricional a los sectores que más lo necesitan.

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Actualmente, el Banco de Alimentos asiste de forma directa a 85 organizaciones sociales y, a través de su red, garantiza el sustento alimentario de más de 49.000 mendocinos y mendocinas. Al cumplirse la décima edición de esta campaña, la comuna invita tanto al equipo de empleados municipales como a los vecinos y vecinas a sumarse con su aporte individual.

Puntos de recepción de donaciones

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus paquetes de arroz o lentejas a los siguientes puntos de recepción dispuestos en la Ciudad:

  • Edificio Municipal (4º piso): 9 de Julio 500, Ciudad (Departamento de Planificación, Comunicación y Vinculación Comunitaria). Horario: lunes a viernes de 8 a 14 horas.

  • Espacio de Convergencia Social (ECoS): Gimnasio Municipal Nº1 (Paso de los Andes y Sobremonte, Ciudad). Horario: lunes a jueves de 9 a 13 hs.


Este esfuerzo conjunto refleja la importancia de tejer redes entre el Estado local, las organizaciones del tercer sector y la propia comunidad. Con cada paquete de alimento que se sume, la meta de abrigar con un plato de comida caliente a miles de familias de la provincia estará un paso más cerca de cumplirse.

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