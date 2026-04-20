Aerolíneas Argentina lanza promo aérea a Brasil con 20% off
Economía20/04/2026Redacción CuyoNoticias
Aerolíneas Argentinas ofrece descuentos en vuelos directos hacia diferentes destinos del país con compra hasta el 30 de abril.
Te puede interesar
Periodistas CuyoNoticiasEconomía24/04/2026
Un informe revela que el turismo de reuniones genera alto gasto, empleo y crecimiento sostenido en la provincia durante todo el año.
Crece la inversión turística y las escapadas a San Luis
Redacción CuyoNoticiasEconomía24/04/2026
Un desarrollo en La Florida combina renta turística, uso personal y naturaleza, reflejando nuevas tendencias del mercado inmobiliario en destinos emergentes.
PedidosYa crece fuerte y expande servicios
Redacción CuyoNoticiasEconomía23/04/2026
La plataforma registró un aumento de pedidos en Mendoza y refuerza su ecosistema con más comercios, tecnología e innovación.
Avanza reapertura de exportaciones clave
Redacción CuyoNoticiasEconomía23/04/2026
Empresas de nutrición animal destacaron el rol de SENASA tras el brote de scrapie y valoraron la coordinación para recuperar mercados.
El malbec lidera las exportaciones de vino argentino
Redacción CuyoNoticiasEconomía21/04/2026
Con fuerte presencia en San Juan, la variedad se consolida como la más producida y consumida del país.
San Juan impulsa encuentro sobre desarrollo sostenible
Redacción CuyoNoticiasEconomía21/04/2026
El evento “Construyendo Futuros Sostenibles” reunirá a referentes de distintos sectores el 24 de abril en el Centro Ambiental Anchipurac.
Jornada clave para aprender a producir aceite de olivo
Periodistas CuyoNoticiasEconomía20/04/2026
Será en San Juan el 29 de abril. Incluye cosecha y elaboración en almazara. Cupos limitados para profesionales y estudiantes.
Ciudad y Maipú impulsan turismo de reuniones
Redacción CuyoNoticiasEconomía16/04/2026
Los jefes comunales Suárez y Stevanato firmaron un acuerdo junto al sector privado. La iniciativa busca atraer congresos, ferias y eventos, y posicionar a Mendoza como destino estratégico.
Lo más visto
Avanza reapertura de exportaciones clave
Redacción CuyoNoticiasEconomía23/04/2026
Empresas de nutrición animal destacaron el rol de SENASA tras el brote de scrapie y valoraron la coordinación para recuperar mercados.
PedidosYa crece fuerte y expande servicios
Redacción CuyoNoticiasEconomía23/04/2026
La plataforma registró un aumento de pedidos en Mendoza y refuerza su ecosistema con más comercios, tecnología e innovación.
Crece la inversión turística y las escapadas a San Luis
Redacción CuyoNoticiasEconomía24/04/2026
Un desarrollo en La Florida combina renta turística, uso personal y naturaleza, reflejando nuevas tendencias del mercado inmobiliario en destinos emergentes.
Cayó banda de “rompevidrios” en Mendoza
Redacción CuyoNoticiasPoliciales24/04/2026
Dos hombres fueron detenidos tras una investigación por robos en playas de estacionamiento del Gran Mendoza; secuestraron vehículos, herramientas y objetos sustraídos
Vinilo y nostalgia en la plaza de Chacras
Redacción CuyoNoticiasEventos24/04/2026
La Comunidad del Vinilo llega este sábado a Chacras de Coria con música de los 80 y 90, DJs en vivo y una propuesta abierta para toda la familia