Aerolíneas Argentina lanza promo aérea a Brasil con 20% off

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial dirigida a pasajeros en Brasil, con un 20% de descuento en pasajes para viajar hacia distintas ciudades del país. La oferta estará vigente para compras realizadas entre el 20 y el 30 de abril, con fechas de viaje disponibles hasta el 20 de junio de 2026.

Una oportunidad para viajar a menor costo

La promoción aplica exclusivamente a vuelos directos operados por la compañía, con origen en ciudades brasileñas y destino en Argentina. Esta iniciativa busca incentivar el turismo receptivo y fortalecer la conectividad regional en temporada media.

Los pasajeros que accedan a esta oferta podrán reducir significativamente el costo de sus viajes. La medida se suma a otras estrategias del sector aerocomercial para atraer visitantes extranjeros en un contexto competitivo.

Además, la posibilidad de planificar viajes con anticipación permite a los usuarios elegir fechas y destinos con mayor flexibilidad, aprovechando tarifas más convenientes.

Conexión directa con Buenos Aires

Uno de los principales beneficios de esta promoción es la llegada al Aeroparque Jorge Newbery, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Este aeropuerto permite una conexión más rápida con el centro porteño y facilita el traslado hacia otros puntos turísticos.

Desde allí, los pasajeros pueden continuar viaje hacia diferentes regiones del país. La red de cabotaje de la aerolínea permite enlazar con destinos como el norte argentino, la Patagonia o la región de Cuyo, ampliando las opciones para los visitantes.

Este esquema de conectividad busca optimizar los tiempos de viaje y mejorar la experiencia general de quienes llegan desde el exterior.

Vuelos desde siete ciudades brasileñas

Actualmente, la compañía opera vuelos directos desde varias ciudades de Brasil. Entre ellas se encuentran Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Porto Seguro y Salvador de Bahía.

Esta amplia cobertura facilita el acceso desde distintos puntos del país vecino, consolidando a Argentina como un destino atractivo para escapadas cortas o viajes más extensos.

La variedad de rutas también permite distribuir el flujo turístico en diferentes regiones, favoreciendo el desarrollo de economías locales vinculadas al turismo.

Impulso al turismo regional

La promoción forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el turismo entre Argentina y Brasil. Ambos países mantienen un flujo constante de viajeros, impulsado por la cercanía geográfica y la diversidad de propuestas culturales y naturales.

Con este tipo de iniciativas, Aerolíneas Argentinas busca posicionarse como una opción competitiva en el mercado regional. Al mismo tiempo, se promueve el ingreso de turistas extranjeros, con impacto directo en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio.

La oferta estará disponible por tiempo limitado, por lo que quienes estén interesados deberán realizar la compra dentro del período establecido para acceder al beneficio.