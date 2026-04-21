Robo comando en Guaymallén: le llevan su Amarok

Policia de Mendoza

Un joven de 25 años fue asaltado en Guaymallén durante la madrugada, cuando regresaba de hacer compras. Al estacionar su camioneta, tres hombres lo abordaron y, bajo amenazas, le robaron el vehículo. El hecho ocurrió cerca de las 00:30 en calle Juan Bautista Alberdi al 400.

Cómo fue el asalto

Según la información policial, la víctima, identificada como F. M. M., llegaba a su domicilio a bordo de una Volkswagen Amarok gris. Había terminado sus compras y se disponía a bajar del vehículo. En ese momento, fue sorprendido por tres sujetos.

Los delincuentes actuaron rápido. Se acercaron de forma directa y lo amenazaron para obligarlo a entregar la camioneta. No hubo tiempo de reacción. El joven quedó en una situación de total vulnerabilidad.

Tras tomar el control del vehículo, los asaltantes escaparon del lugar. No se reportaron disparos ni lesiones físicas, pero el impacto emocional fue inmediato. La secuencia duró pocos minutos.

Intervención policial

El hecho fue denunciado y tomó intervención personal de la Comisaría 25. Se iniciaron actuaciones por robo agravado y se dio aviso al ayudante fiscal de turno. También se activaron alertas para intentar localizar el vehículo sustraído.

Desde la Fiscalía se ordenó la intervención del área de Automotores. Esto implica la carga del rodado en los sistemas de búsqueda y el seguimiento en controles viales. La Oficina Fiscal de Guaymallén quedó a cargo de la investigación.

Además, se trabaja en la recolección de datos que puedan ayudar a identificar a los autores. Entre ellos, posibles cámaras de seguridad en la zona, registros de tránsito y testimonios de vecinos.

Un hecho que se repite

El robo de vehículos bajo amenaza, conocido como “robo comando” o “robo exprés”, es una modalidad que se mantiene en distintos puntos del Gran Mendoza. Suele ocurrir en horarios nocturnos o de baja circulación.

En Guaymallén, este tipo de delitos muestra cifras sostenidas. Según reportes de seguridad provinciales, los robos y asaltos representan una parte importante de las denuncias en el departamento. En los últimos años, se ha registrado un promedio estimado de entre 8 y 12 hechos diarios vinculados a delitos contra la propiedad, con variaciones según la zona y el período.

Dentro de ese conjunto, el robo de vehículos ocupa un lugar relevante. Las camionetas, por su valor y demanda, suelen ser un objetivo frecuente. También influye la rapidez con la que pueden ser trasladadas o desarmadas.

Zonas y horarios sensibles

Los asaltos como este suelen concentrarse en horarios nocturnos y en momentos de ingreso o salida del hogar. Es decir, cuando la persona está llegando o por retirarse. Son instantes en los que hay distracción y menor atención al entorno.

Las calles residenciales, como Alberdi al 400, combinan tránsito moderado con menor presencia de controles en ciertos horarios. Esto puede ser aprovechado por quienes cometen estos delitos.

En muchos casos, los autores actúan en grupo. Dos o tres personas permiten ejecutar el robo en pocos segundos. Uno intimida, otro toma el vehículo y un tercero puede actuar como apoyo o vigilancia.

Investigación en curso

La causa sigue en etapa inicial. Se espera avanzar con el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. También se revisarán posibles recorridos de escape y registros en accesos cercanos.

El objetivo principal es identificar a los autores y recuperar la camioneta. Para eso, se cruzan datos con otros hechos similares y con vehículos detectados en operativos recientes.

Por ahora, no hay detenidos. La información disponible es la aportada por la víctima y los primeros relevamientos en el lugar.

Un episodio que deja alerta

El joven asaltado logró salir ileso físicamente, pero perdió su vehículo en cuestión de segundos. El caso refleja una situación que se repite en distintas zonas urbanas: delitos rápidos, con pocos testigos y alto impacto.

La investigación continuará en los próximos días. Se espera que nuevas pruebas permitan reconstruir con mayor detalle el hecho y avanzar sobre los responsables. Mientras tanto, el caso se suma a las estadísticas que mantienen en alerta a Guaymallén.