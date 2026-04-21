Capacitan en trauma con estándar internacional

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El sistema público de salud provincial llevó adelante una nueva instancia de formación para fortalecer la atención en emergencias. Se trató del curso internacional “Advanced Trauma Life Support” (ATLS), realizado en el Hospital Central Ramón Carrillo, destinado a médicos y enfermeros del Servicio de Urgencias y Emergencias.

Formación clave para la atención crítica

La capacitación alcanzó su 11° edición y estuvo orientada al abordaje integral del trauma agudo en pacientes críticos. Durante tres días, los profesionales participaron de una propuesta intensiva que combinó teoría, práctica y evaluación final. El objetivo fue reforzar conocimientos y habilidades para actuar con rapidez y precisión en situaciones de emergencia.

El acto de apertura contó con la presencia de autoridades del hospital. El director general, Adolfo Sánchez León, encabezó la actividad junto a responsables de distintas áreas. También participaron referentes del Servicio de Urgencias y Emergencias (SUE), quienes destacaron la importancia de sostener instancias de formación continua dentro del sistema público.

Aprender haciendo: simulaciones y protocolos

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Uno de los aspectos centrales del curso fue la aplicación práctica en escenarios simulados. Esta metodología permitió a los participantes entrenarse en condiciones similares a las reales, fortaleciendo la toma de decisiones en contextos críticos.

Entre los contenidos abordados, se incluyó el manejo avanzado del trauma bajo protocolos internacionales. También se trabajó en ultrasonografía de urgencias, con especial foco en la ecografía FAST, una herramienta clave para la evaluación rápida de pacientes. Además, se desarrolló una unidad específica sobre trauma obstétrico, orientada a la atención de personas gestantes en situaciones de emergencia.

La propuesta contó con el aval de la Universidad del Hospital Italiano, una institución reconocida en la formación médica. El cuerpo docente estuvo integrado por 17 instructores acreditados de distintos puntos del país, bajo la coordinación general del instructor Flavio Benavides.

Apuesta a la calidad y la formación continua

Durante la actividad, la subjefa del SUE, Sua Rodríguez, subrayó el valor de este tipo de iniciativas. “Fomentamos la formación académica permanente para una atención de calidad con este curso de validez internacional para el manejo de todo paciente politraumatizado”, expresó.

Rodríguez también destacó el trabajo conjunto con el Comité de Trauma de Argentina y el enfoque del hospital. “Es una apuesta académica formativa y, sobre todo, al enfoque que se brinda desde el Hospital ‘Ramón Carrillo’ para seguir teniendo una atención humana y de alta calidad”, agregó.

Certificación con validez internacional

El curso estuvo dirigido especialmente a médicos y enfermeros del SUE que buscan certificarse con estándares internacionales. Al finalizar la capacitación, los participantes debieron rendir una evaluación final con exigencias estrictas.

Para aprobar, fue necesario alcanzar un puntaje mínimo de 8 sobre 10. Quienes lo lograron obtuvieron una certificación internacional con validez de dos años. Esta acreditación les permite desempeñarse en distintos entornos asistenciales a nivel mundial.

De esta manera, el sistema público de salud continúa fortaleciendo la formación de sus equipos, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias y garantizar una atención cada vez más eficiente y segura para la comunidad.