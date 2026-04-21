Capacitan en trauma con estándar internacional
Salud21/04/2026Redacción CuyoNoticias
Profesionales del sistema público de salud de Salud de San Luis, realizaron el curso ATLS en el Hospital Ramón Carrillo, con formación teórica y práctica en emergencias.
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