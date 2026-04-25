Chocó, dio positivo y agredió a su pareja en San Luis

Siniestro vial en plaza Pringles

Un hombre de 43 años fue demorado en la madrugada de este sábado en la ciudad de San Luis tras protagonizar un siniestro vial, dar positivo en el test de alcoholemia y agredir a su pareja. El hecho ocurrió en pleno centro y terminó con el secuestro del vehículo.

Un choque en plena madrugada

El episodio se registró en la intersección de calles San Martín y Junín, en inmediaciones de la plaza Pringles. Según la información oficial, un Toyota Corolla Cross impactó contra un poste de señalización. El llamado de alerta permitió la rápida llegada de efectivos de la Sección Infantes del Comando Radioeléctrico.

Al arribar, los policías encontraron el vehículo detenido tras el choque. En su interior iban tres personas: el conductor, su pareja y otra mujer. Ninguna de las acompañantes presentaba lesiones visibles. Sin embargo, la situación comenzó a escalar rápidamente por la actitud del hombre al volante.

Conducta agresiva y signos de alcohol

Durante el procedimiento, el conductor mostró un comportamiento violento. Intentó retirarse del lugar en varias oportunidades y se negó a colaborar. Los efectivos notaron signos evidentes de consumo de alcohol. Su forma de hablar, sus movimientos y su reacción encendieron las alertas.

Ante esto, intervino personal especializado de Accidentología Vial. Se le realizó el test de alcoholemia, que confirmó las sospechas: el resultado fue de 1,98 gramos de alcohol en sangre. Es un nivel muy por encima de lo permitido y representa un riesgo alto al volante.

Mientras se desarrollaba el operativo, la situación dio un giro aún más grave. En presencia de los policías, el hombre agredió a su pareja. El episodio fue inmediato y obligó a los uniformados a intervenir de forma directa para frenar la violencia.

Intervención policial y detención

Frente a la agresión, los efectivos actuaron con rapidez. Redujeron al conductor y lo demoraron en el lugar. Luego fue trasladado a la Comisaría Seccional 1°, donde quedó a disposición de la Justicia. La intervención buscó resguardar la integridad de la mujer y evitar que la situación pasara a mayores.

El vehículo, por su parte, fue secuestrado de manera preventiva. Esta medida forma parte del protocolo en casos donde hay alcoholemia positiva y siniestros viales. Además, permite avanzar con las pericias correspondientes para determinar las condiciones del rodado y reconstruir el hecho.

Las dos mujeres que acompañaban al conductor no sufrieron heridas físicas. Sin embargo, el episodio generó un momento de tensión y preocupación, tanto por el choque como por la situación de violencia que se vivió en el lugar.

Un caso que combina riesgos y violencia

El hecho reúne varios factores de riesgo en una sola escena. Por un lado, la conducción bajo efectos del alcohol. Por otro, un siniestro vial en una zona transitada. Y, además, un episodio de violencia en contexto de pareja. Todo ocurrió en pocos minutos.

Este tipo de situaciones expone problemáticas que suelen aparecer juntas. El consumo de alcohol al volante no solo pone en peligro a quien conduce. También afecta a quienes viajan en el vehículo y a terceros. En este caso, el impacto fue contra un poste, pero podría haber tenido consecuencias aún más graves.

La intervención policial permitió controlar el escenario y evitar que el hecho escalara. Ahora, la causa seguirá su curso en el ámbito judicial. Se evaluarán las responsabilidades del conductor tanto por el siniestro como por la agresión.

Investigación y pasos a seguir

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes. Se espera que en las próximas horas se definan las medidas judiciales sobre el conductor. También se analizarán los detalles del choque y el contexto en el que ocurrió.

Mientras tanto, el hecho vuelve a poner en agenda dos temas clave: la seguridad vial y la violencia en relaciones personales. Ambos requieren atención, prevención y respuesta rápida. En este caso, la actuación policial fue determinante para contener una situación que combinó imprudencia y agresión en un mismo escenario.