Árbol cae y hiere a una policía en plaza Pringles

Una efectivo policial sufrió lesiones este sábado por la noche cuando un árbol de gran tamaño cayó sobre ella en la plaza Pringles, en pleno centro de la ciudad de San Luis. La mujer, que realizaba tareas de vigilancia, recibió golpes en una pierna y en la cabeza antes de ser trasladada al Hospital Central para una atención más compleja.



Un incidente inesperado en una zona concurrida

La caída del árbol ocurrió en un sector muy transitado de la plaza, ubicado frente a la Catedral y en la intersección de las calles Rivadavia y Pringles. Minutos antes del accidente, la agente perteneciente a la Unidad Operativa Patrulla de Infantes realizaba un recorrido habitual dentro del esquema de vigilancia. Según señalaron testigos, una ráfaga de viento desprendió el tronco, que se desplomó sin previo aviso. La velocidad del impacto no dio tiempo para que la uniformada pudiera apartarse de la trayectoria de la caída.



Reacción inmediata de quienes estaban cerca

Personas que circulaban por el lugar fueron las primeras en acercarse para auxiliarla. Varios testigos, sorprendidos por la magnitud del árbol caído, intentaron mover las ramas más livianas para liberar espacio y permitir la llegada del personal de emergencia. Algunos llamaron al sistema de salud y otros coordinaron para mantener despejada el área. Pese al temor inicial por la gravedad de las lesiones, la agentes permaneció consciente y respondió a las indicaciones de quienes le ofrecían asistencia.



Intervención del Sempro y de Bomberos

Minutos después del llamado, arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (Sempro). Su equipo evaluó de inmediato el estado de la policía y aplicó las primeras medidas de estabilización. Paralelamente, personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía trabajó para asegurar el árbol caído y evitar nuevos desprendimientos que pudieran poner en riesgo a transeúntes o al personal interviniente. La escena se mantuvo acordonada mientras los profesionales definían las maniobras de traslado.



Traslado al Hospital Central y evaluación médica

Luego del trabajo inicial del Sempro, la efectivo fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”. Allí, médicos de guardia la recibieron para realizar estudios más específicos que permitieran descartar fracturas o lesiones internas provocadas por los golpes. Según fuentes consultadas, se priorizó un examen completo debido a la zona del cuerpo afectada, especialmente la cabeza. La intervención rápida del personal sanitario fue clave para garantizar una atención segura y evaluar su evolución con mayor precisión.



Un hecho que reabre el debate sobre el arbolado urbano

El episodio volvió a poner en agenda la necesidad de revisar el estado de los árboles ubicados en áreas de circulación intensa. Si bien aún no se difundió un informe técnico sobre el árbol que cayó, vecinos de la zona señalaron que las últimas jornadas habían presentado fuertes ráfagas de viento. En ese contexto, el desprendimiento de troncos o ramas puede aumentar cuando existen debilidades estructurales no detectadas a simple vista. Las autoridades municipales suelen realizar inspecciones periódicas, pero hechos repentinos como este recuerdan la importancia de mantener un control constante.



Impacto en la comunidad y continuidad del servicio policial

La presencia policial en la zona se reforzó después del accidente, tanto para ordenar el tránsito peatonal como para acompañar las tareas de los equipos técnicos encargados de retirar los restos del árbol. Durante la noche, la plaza mantuvo una actividad moderada, pero la noticia generó preocupación entre quienes circulaban por el centro. La Policía provincial expresó su apoyo a la agente lesionada y destacó la labor de quienes intervinieron en la emergencia. Se espera un parte oficial sobre su evolución médica en las próximas horas, mientras la institución reorganiza temporalmente los patrullajes en la zona para garantizar el servicio sin interrupciones.



Foto: Jorge Castro periodista