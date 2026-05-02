Accidente con fuga: ubican el vehículo en horas

Choque y fuga en San Luis: hallan el auto clave

Un accidente con fuga ocurrió en la madrugada de este sábado en la ciudad de San Luis. Una mujer y su hija pequeña fueron embestidas por otro vehículo que escapó tras el impacto. Horas después, la Policía logró ubicar el auto involucrado, aunque el conductor no fue encontrado.

El momento del choque

El hecho se registró alrededor de las 2:30 en la intersección de calles Junín e Ituzaingó. Hasta allí llegó personal policial tras un aviso por un siniestro vial.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 49 años. Estaba junto a su hija de 2 años. Ambas viajaban en un Volkswagen Fox.

Según el relato de la conductora, circulaba por Ituzaingó de sur a norte. Al llegar a Junín, fue impactada por otro vehículo que se desplazaba de oeste a este.

Fuga tras el impacto

Luego del choque, el otro automóvil se dio a la fuga. La mujer indicó que se trataba de un vehículo de color bordó. La huida fue inmediata.

Sin embargo, el conductor dejó un elemento clave en la escena. Se trató del paragolpes delantero, que se desprendió tras el impacto. Esto permitió obtener datos para identificar el rodado.

El choque también provocó daños materiales. No solo en los vehículos, sino también en un local comercial ubicado en la esquina.

Asistencia en el lugar

Minutos después, llegó personal de emergencias médicas. Evaluaron a la mujer y a la niña. Ambas estaban fuera de peligro.

No presentaban lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital. Permanecieron en el lugar mientras se realizaban las primeras actuaciones.

Localización del vehículo

En paralelo, otro móvil policial inició la búsqueda del auto que se dio a la fuga. Con los datos recabados, lograron ubicar un vehículo con características similares.

El hallazgo se produjo en el barrio 70 Viviendas. Se trataba de un Chevrolet Astra que coincidía con la descripción aportada.

Situación en el domicilio

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a varias personas. Según indicaron, el conductor del vehículo ya no se encontraba allí.

Además, dos individuos escaparon por los techos al advertir la presencia policial. No pudieron ser alcanzados.

El vehículo quedó bajo resguardo para su análisis. Se busca determinar su relación con el siniestro.

Investigación en curso

La Policía continúa con las tareas para ubicar al conductor. También se realizan pericias para confirmar la participación del vehículo encontrado.

El objetivo es establecer responsabilidades. Se analizan los daños, los restos encontrados y los testimonios.

El caso sigue en desarrollo. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del choque.