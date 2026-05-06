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Café Mundial logró triple premio en diseño global

El espacio mendocino fue nominado en tres categorías de los Restaurant & Bar Design Awards, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo.
Economía06/05/2026Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias
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Café Mundial

El proyecto Café Mundial logró una destacada triple nominación en los Restaurant & Bar Design Awards, considerados entre los más importantes del mundo en diseño de espacios gastronómicos. El café, ubicado en el tradicional Pasaje San Martín, competirá en tres categorías principales junto a propuestas de ciudades globales.

Un logro que trasciende fronteras

La iniciativa mendocina fue seleccionada en las categorías Standalone, Heritage Building y Small Space. Esta triple nominación es poco frecuente y ubica al proyecto en un nivel de competencia internacional. En esta edición, comparte escenario con espacios de ciudades como Londres, Dubái, París, Nueva York y Tokio. El reconocimiento posiciona a Mendoza dentro del circuito global del diseño de hospitalidad, un sector altamente competitivo y en constante evolución.

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Diseño, historia y una idea precisa

El concepto de Café Mundial combina una mirada contemporánea con el espíritu de la década de 1920. El espacio dialoga con la arquitectura del Pasaje San Martín, inaugurado en 1926, y propone una experiencia que integra estética, memoria y funcionalidad. A pesar de su tamaño reducido, logra construir una identidad fuerte y coherente. “No pensamos a Café Mundial como un café, sino como una pieza precisa: un lugar donde el tiempo, el diseño y la historia conviven en pocos metros”, explicó su propietario, Ramiro Marquesini.

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Un reconocimiento de alto nivel

Los Restaurant & Bar Design Awards cuentan con un jurado integrado por arquitectos, críticos y referentes de la industria, que evalúan tanto la estética como la innovación y la experiencia del usuario. Haber superado este proceso de selección implica un reconocimiento significativo. En 2026, Café Mundial es el único proyecto argentino nominado en múltiples categorías principales, lo que refuerza la presencia del país en el mapa internacional del diseño.

Mendoza en la escena global

La nominación también tiene impacto a nivel local. Consolida a Mendoza como un polo creativo capaz de generar propuestas con proyección internacional. Otros proyectos argentinos, como la heladería Figlio, también forman parte del certamen. Los ganadores se anunciarán en octubre, pero la distinción ya representa un paso importante para el diseño de autor y la industria gastronómica nacional.

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