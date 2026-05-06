Café Mundial logró triple premio en diseño global
Economía06/05/2026Redacción CuyoNoticias
El espacio mendocino fue nominado en tres categorías de los Restaurant & Bar Design Awards, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo.
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