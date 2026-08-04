Lanzan beneficios para compras sustentables

Naranja X puso en marcha una nueva edición de la Semana del Consumo Sustentable, una iniciativa que busca incentivar hábitos de compra responsables mediante promociones especiales y opciones de financiación en distintos rubros. La propuesta estará vigente del 3 al 8 de agosto e incluye beneficios para la compra de productos relacionados con la movilidad sostenible, la eficiencia energética, el cuidado personal y la alimentación saludable.

Promociones en distintos rubros

Durante la campaña, quienes utilicen los medios de pago de Naranja X podrán acceder a cinco cuotas sin interés en indumentaria, un 15% de reintegro en cosmética y hasta 12 cuotas sin interés para la compra de purificadores de agua, bicicletas, productos de movilidad eléctrica y soluciones de energía solar. Además, las dietéticas ofrecerán cuotas sin interés mediante el Plan Z, con el objetivo de facilitar el acceso a opciones de consumo más sostenibles.

La propuesta reúne a comercios de todo el país y apunta a impulsar la incorporación de productos que promuevan un menor impacto ambiental, al tiempo que brinda alternativas de financiación para hacer más accesibles estas compras.

Una tendencia que sigue creciendo

Desde la compañía destacaron que el interés por este tipo de consumo mantiene una evolución positiva. Según datos de la edición 2025 de la Semana del Consumo Sustentable, la iniciativa generó ventas por 84.000 millones de pesos y la categoría registró un crecimiento del 44% en términos reales respecto de la edición anterior.

Estos resultados reflejan un mayor interés de los consumidores por productos vinculados con la eficiencia energética, la movilidad sustentable y el bienestar, un segmento que continúa ampliando su presencia en el mercado argentino.

Cómo acceder a los beneficios

Las promociones estarán disponibles hasta el 8 de agosto en los comercios adheridos de todo el país. Los usuarios podrán consultar el detalle de los beneficios, las marcas participantes, las condiciones de financiación y los rubros alcanzados a través del sitio web de Naranja X.

La campaña forma parte de las acciones que la empresa desarrolla para fomentar prácticas de consumo más responsables y acercar alternativas que combinan ahorro, financiación y productos orientados a un uso más eficiente de los recursos.