Crece la tendencia de viajar lejos del turismo masivo

Elegir lugares menos masivos para viajar dejó de ser una preferencia aislada y se convirtió en una tendencia global. Un informe de Booking.com revela que cada vez más personas buscan destinos alternativos para evitar las multitudes, reducir el impacto del turismo y disfrutar experiencias más auténticas. En Argentina, el 44% de los viajeros ya planifica sus vacaciones con ese objetivo.

Una forma diferente de conocer un destino

La llamada "segunda ciudad" gana cada vez más espacio entre quienes organizan sus viajes. El concepto hace referencia a localidades cercanas a los grandes centros turísticos, pero con menor cantidad de visitantes, donde es posible conocer la cultura local con mayor tranquilidad.

La tendencia surge como una respuesta al crecimiento del turismo masivo, un fenómeno que en muchas ciudades del mundo genera saturación de los servicios, presión sobre la infraestructura y conflictos con las comunidades residentes.

Según el 11.º Informe Anual de Viajes y Sustentabilidad de Booking.com, el 85% de los viajeros a nivel mundial considera importante viajar de manera más sostenible y el 67% afirma que quiere dejar los lugares que visita en mejores condiciones, apoyando a las economías locales y reduciendo el impacto ambiental. En ese contexto, optar por destinos menos concurridos aparece como una decisión cada vez más valorada.

Los argentinos también cambian sus hábitos

Los datos del estudio muestran que esta transformación también se refleja entre los viajeros argentinos. El 44% asegura que planifica sus vacaciones para evitar las multitudes, mientras que el 54% busca vivir experiencias más auténticas y en contacto con la vida cotidiana de cada destino. Además, el 32% afirma que toma esa decisión para no contribuir al sobreturismo.

La elección de viajar fuera de temporada alta también gana terreno: el 68% lo hace para encontrar menos gente y el 48% para reducir los costos del viaje. Mirando hacia los próximos doce meses, el 44% de quienes desean adoptar hábitos de viaje más sustentables anticipa que evitará destinos o atracciones saturadas.

A su vez, el 47% quisiera recibir recomendaciones sobre las mejores épocas para viajar sin aglomeraciones y el 43% espera encontrar sugerencias de destinos alternativos que promuevan un turismo más equilibrado.

Un turismo con menor impacto y más beneficios

Para Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com, esta tendencia representa mucho más que una nueva forma de elegir un destino. "En un contexto donde el turismo masivo pone en tensión la identidad de los destinos y la calidad de vida de sus residentes, viajar a la segunda ciudad se vuelve una decisión consciente y más sustentable.

Es una forma de redistribuir el impacto del turismo, descubrir culturas más genuinas y construir experiencias más sostenibles, lejos de las multitudes y más cerca de lo auténtico", explicó. El estudio, realizado entre 32.500 personas de 35 países y territorios, confirma que los viajeros valoran cada vez más el equilibrio entre disfrutar de un destino y contribuir a su conservación.

La tendencia no solo beneficia a quienes buscan tranquilidad, sino que también favorece el desarrollo económico de localidades menos conocidas, diversifica la actividad turística y ayuda a distribuir mejor el flujo de visitantes durante todo el año.