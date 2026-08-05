Luciana Córdoba, de La Puntilla a Las Leoncitas

Luciana Córdoba arrancó a los 5 años en Peñaflor, toma el colectivo a las 6 de la mañana, almuerza en la plaza y persigue una rutina a puro pulmón detrás de la gran ilusión vestida de celeste y blanco.

A las seis de la mañana, cuando todavía a muchos no les suena el despertador, Luciana Córdoba ya está de pie. Tiene 15 años, vive en La Puntilla, en San Martín, y lleva una rutina que derriba cualquier excusa: cursa el cuarto año en la escuela Boero en la especialidad de Construcción, viaja todos los días en colectivo, almuerza en la plaza para cumplir con el doble turno y, apenas termina la jornada escolar a las 19:20hs, corre a casa para cambiar los libros por el palo de hockey.

Hokey sobre cesped, Luciana Cordoba, Leoncita Ese sacrificio gigante, bancado codo a codo por su familia, tuvo su recompensa dorada: la joven sanjuanina fue convocada oficialmente a Las Leoncitas, la Selección Argentina Sub-16 de hockey sobre césped, dando un paso gigante hacia el sueño de vestir la camiseta Albiceleste. "Es un ritmo muy intenso, pero lo hago con mucho esfuerzo porque amo el hockey. Sé que el estudio es muy importante para mi futuro, así que trato de dar lo mejor en las dos cosas"

La historia de Luciana con el hockey arrancó cuando tenía apenas 5 años. Fue su mamá, Yamila, quien la llevó por primera vez al Club Peñaflor, la institución donde no solo creció como jugadora -desempeñándose como defensora y mediocampista-, sino donde absorbió los valores que hoy aplica dentro y fuera de la cancha.

En este camino, el motor principal siempre fue su hogar. Sus papás, Yamila y Martín, y su hermana Victoria, son el equipo incondicional que sostiene la logística diaria de una deportista de alto rendimiento en formación.