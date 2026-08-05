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Luciana Córdoba, de La Puntilla a Las Leoncitas

La sanjuanina que cursa doble turno en la Boero, entrena de noche y tocó el cielo con las manos al  ser convocada a la Selección Juvenil sub 17 de hockey. 
 
 
 
 
 
Deportes05/08/2026Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias

Luciana Córdoba arrancó a los 5 años en Peñaflor, toma el colectivo a las 6 de la mañana, almuerza en la plaza y persigue una rutina a puro pulmón detrás de la gran ilusión vestida de celeste y blanco.

A las seis de la mañana, cuando todavía a muchos no les suena el despertador, Luciana Córdoba ya está de pie. Tiene 15 años, vive en La Puntilla, en San Martín, y lleva una rutina que derriba cualquier excusa: cursa el cuarto año en la escuela Boero en la especialidad de Construcción, viaja todos los días en colectivo, almuerza en la plaza para cumplir con el doble turno y, apenas termina la jornada escolar a las 19:20hs, corre a casa para cambiar los libros por el palo de hockey.
Ese sacrificio gigante, bancado codo a codo por su familia, tuvo su recompensa dorada: la joven sanjuanina fue convocada oficialmente a Las Leoncitas, la Selección Argentina Sub-16 de hockey sobre césped, dando un paso gigante hacia el sueño de vestir la camiseta Albiceleste. "Es un ritmo muy intenso, pero lo hago con mucho esfuerzo porque amo el hockey. Sé que el estudio es muy importante para mi futuro, así que trato de dar lo mejor en las dos cosas"
Hokey sobre cesped, Luciana Cordoba, Leoncita
Hokey sobre cesped, Luciana Cordoba, Leoncita
La historia de Luciana con el hockey arrancó cuando tenía apenas 5 años. Fue su mamá, Yamila, quien la llevó por primera vez al Club Peñaflor, la institución donde no solo creció como jugadora -desempeñándose como defensora y mediocampista-, sino donde absorbió los valores que hoy aplica dentro y fuera de la cancha.
En este camino, el motor principal siempre fue su hogar. Sus papás, Yamila y Martín, y su hermana Victoria, son el equipo incondicional que sostiene la logística diaria de una deportista de alto rendimiento en formación.

Cuando Luciana se baja del colectivo pasadas las ocho de la noche tras un día eterno de clases, su mamá ya la espera con todo listo para salir hacia el entrenamiento en su club Canario de calle Rawson, que se extiende de 20 a 22 horas.

La noticia de la convocatoria al seleccionado sanjuanino primero, y el llamado oficial a la Albiceleste después, llegó como el premio justo después de tanta de constancia. 

"Cuando me llegó la noticia estaba con mi familia. Sentí una mezcla de emoción, felicidad y nervios. Fue un momento muy especial que nunca voy a olvidar. Era un sueño que tenía, pero nunca imaginé que llegaría tan pronto", confesó la sanmartiniana sobre el momento en que ratificó que el esfuerzo en los viajes y las pocas horas de descanso valían cada gota de sudor.

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Con los pies sobre la tierra y la mirada puesta en aprender al máximo de esta primera experiencia nacional, Luciana no oculta sus metas y objetivos a corto y largo plazo.

Luchi, la sanmartiniana admiradora del juego y la garra de María José Granatto, la joven apunta alto, pero con el corazón puesto en sus afectos más cercanos. "Mi mayor sueño es seguir representando a la Argentina, crecer como deportista y algún día llegar a jugar en Las Leonas junto a mi hermana Victoria. Sería algo único porque compartimos esta misma pasión desde muy chicas", firmó la jugadora que no se pone techo y sueña.

Fuente: Diario El Tiempo de San Juan 

 
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