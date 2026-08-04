Maxi Salas llegó a Mendoza para sumarse a la Lepra

El Millonario lo cedió a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra cercana a los 4 millones de dólares. River había desembolsado 8 millones de euros para ejecutar la cláusula de salida de Racing en julio de 2025. Salas llega a Independiente Rivadavia por pedido de Berti tras la salida de Sebastián Villa.

“Nunca dudé en venir a Independiente Rivadavia”, afirmó el delantero, apenas bajó del avión.“Con muchas ganas de jugar, estuve entrenando bien, nunca paramos. Si el técnico dice que estoy para jugar, juego. Cuando él diga”. El viernes los Azules juegan con Estudiantes de Rio Cuarto por el Clausura y con el Fluminense de Rio de Janeiro en el Maracaná por la Libertadores el martes de la semana que viene.

Maximiliano Salas, Foto TyC Sport

“En los últimos meses no me sentí jugador. Se tomó la decisión de apartar a algunos jugadores, no la comparto, porque más allá de futbolistas, somos personas", tiró. Luego, añadió: "Estoy enojado con River porque se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así".

"Si el técnico dice que estoy para jugar, juego. Puede ser el viernes contra Estudiantes de Río Cuarto o luego contra Fluminense el martes", indicó el atacante, también habló sobre la posibilidad de compartir la delantera con Álex Arce, goleador paraguayo del conjunto Azul del Parque General San Martín."Ojalá podamos jugar juntos y ser una buena dupla", expresó Salas.

El préstamo de Salas a Independiente Rivadavia tendrá una duración de un año, aunque el equipo mendocino podría comprar su pase a cambio de alrededor de 4 millones de dólares. El debut podría darse este viernes, cuando reciban a Estudiantes de Río Cuarto por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El nacido de Curuzú Cuatiá no juega desde el 27 de mayo, en el triunfo 1-0 con gol suyo frente a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana.

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