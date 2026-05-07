San Luis suma otro pueblo turístico mundial
Economía07/05/2026Redacción CuyoNoticias
La localidad de Luján fue incorporada al programa Best Tourism Villages y la provincia ya tiene cinco localidades preseleccionadas por la ONU.
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