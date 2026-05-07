San Luis suma otro pueblo turístico mundial

Lujan en San Luis

San Luis incorporó una nueva localidad al programa internacional Best Tourism Villages, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas. Tras la aceptación de la candidatura de Luján, la provincia alcanzó cinco pueblos preseleccionados y quedó entre las jurisdicciones argentinas con mayor representación en esta convocatoria internacional.

Cinco localidades puntanas en carrera

Con la incorporación de Luján, San Luis suma ahora a San José del Morro, El Trapiche, San Francisco del Monte de Oro y Villa del Carmen dentro de la lista de municipios argentinos que avanzan en la selección nacional. En total, son 56 localidades de 20 provincias las que participan de esta edición del programa impulsado por la ONU.

La propuesta busca reconocer a pueblos rurales que se destacan por preservar sus tradiciones, proteger su patrimonio cultural y natural y promover un modelo de turismo sostenible. Además, el certamen pone el foco en destinos que mantienen una fuerte identidad local y un vínculo activo con sus comunidades.

Turismo sostenible y proyección internacional

Con cinco localidades postuladas, San Luis se posiciona junto a Chubut entre las provincias con mayor cantidad de candidaturas en el país. Desde el Gobierno provincial destacaron que este avance refleja una estrategia orientada al fortalecimiento del turismo regional y a la promoción de destinos con características propias.

La aceptación de Luján representa también una oportunidad para ampliar la visibilidad internacional de la provincia. El programa Best Tourism Villages funciona como una vidriera global para pequeñas comunidades que logran combinar desarrollo turístico, preservación ambiental y crecimiento económico local.

Pueblos con identidad y patrimonio

Cada una de las localidades seleccionadas presenta características distintivas vinculadas a su historia, cultura y entorno natural. Desde paisajes serranos hasta tradiciones rurales y propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, los pueblos puntanos buscan consolidarse como destinos atractivos tanto para visitantes nacionales como extranjeros.

El programa de la ONU valora especialmente las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, la inclusión social y el desarrollo comunitario. En ese marco, las postulaciones son evaluadas no solo por su potencial turístico, sino también por el impacto positivo que generan en sus habitantes y en la conservación de sus recursos.

Una apuesta al crecimiento regional

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el turismo es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico de San Luis. La participación en programas internacionales permite fortalecer la promoción de los destinos y generar nuevas oportunidades para las economías locales.

Con cinco localidades en carrera, la provincia busca consolidar una oferta turística diversa y competitiva, capaz de mostrar al mundo pueblos que combinan naturaleza, historia, identidad cultural y calidad de vida.