Cayó banda que traficaba personas y armas

Desbaratan red criminal que operaba en Mendoza

Una investigación de varios meses permitió desarticular en Mendoza una organización transnacional acusada de traficar personas, armas y estupefacientes. La banda operaba de manera coordinada con conexiones en Chile y utilizaba una compleja estructura logística para ocultar personas buscadas por la Justicia. Los allanamientos permitieron avanzar sobre la presunta líder del grupo y otros integrantes vinculados a la red criminal.

Una investigación que cruzó fronteras

La causa comenzó tras distintas tareas de inteligencia y seguimientos realizados por las fuerzas de seguridad. Con el avance de la pesquisa, los investigadores detectaron movimientos sospechosos vinculados al traslado clandestino de personas entre Argentina y Chile.

Según la información oficial, la organización ayudaba a ciudadanos que buscaban escapar de controles judiciales o evadir investigaciones penales. Para eso, utilizaban rutas ilegales, contactos logísticos y lugares de resguardo temporario dentro de Mendoza.

Los investigadores sostienen que la banda tenía una estructura organizada y roles definidos. Algunos integrantes se encargaban del traslado de personas, otros del ocultamiento y también existían conexiones vinculadas al tráfico de armas y a la producción de drogas.

El caso tomó relevancia por el nivel de coordinación detectado entre ambos países y por la cantidad de actividades ilegales que presuntamente realizaba la organización.

El rol de la presunta jefa de la banda

Tras meses de trabajo, los pesquisas lograron identificar a quien sería la principal responsable de la asociación ilícita. Se trata de una mujer argentina señalada como la organizadora de las maniobras investigadas.



De acuerdo con la causa, la sospechosa operaba desde un establecimiento ubicado cerca de la Terminal de Ómnibus de Mendoza capital. Desde allí, presuntamente coordinaba movimientos, contactos y tareas vinculadas al funcionamiento de la red.

Los investigadores creen que el lugar funcionaba como punto estratégico debido al constante movimiento de personas y transportes en la zona. Esa ubicación permitía mantener cierta discreción y facilitar el traslado de quienes eran ocultados por la organización.

Durante los procedimientos realizados en distintos puntos, las autoridades secuestraron elementos considerados importantes para la causa. Entre ellos habría documentación, dispositivos electrónicos y otros materiales que ahora serán analizados.

La investigación sigue abierta y no descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

Tráfico de personas y rutas clandestinas

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es el sistema utilizado para mover personas de manera ilegal. Según se informó, la banda ofrecía logística para evitar controles migratorios y policiales.

En muchos casos, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas aprovechan pasos no habilitados o zonas de montaña poco vigiladas para cruzar fronteras. Mendoza, por su cercanía con Chile y el corredor internacional, aparece como un punto sensible para este tipo de maniobras.



Los investigadores sospechan que la red tenía contactos que facilitaban el ingreso y salida clandestina de personas buscadas por distintos delitos. Además, creen que existía una estructura preparada para brindar alojamiento y protección temporal.

El tráfico ilegal de personas es considerado un delito complejo porque suele involucrar múltiples actores y conexiones internacionales. Por eso, este tipo de investigaciones requiere cooperación entre distintas áreas judiciales y fuerzas de seguridad.

La conexión con armas y drogas

Además del traslado clandestino de personas, la organización también quedó bajo sospecha por actividades vinculadas al tráfico de armamento y la producción de estupefacientes.

Aunque todavía no trascendieron detalles completos sobre el volumen de esas operaciones, fuentes ligadas a la investigación indicaron que la banda mantenía conexiones con otros circuitos delictivos.

La combinación de tráfico de personas, armas y drogas eleva la gravedad del caso. Los investigadores analizan ahora si existían vínculos con otras organizaciones criminales de la región o si parte de las actividades tenía alcance internacional más amplio.



Los allanamientos realizados permitieron reunir pruebas que podrían ser clave para reconstruir cómo operaba la red. También se busca determinar desde cuándo funcionaba y cuántas personas participaron de las maniobras.

Un operativo con fuerte impacto en Mendoza

El caso generó fuerte repercusión debido a la magnitud de la organización investigada y a la cercanía de sus operaciones con zonas muy transitadas de la capital mendocina.

La Terminal de Ómnibus es uno de los principales puntos de movimiento diario de personas en Mendoza. Por eso, la posibilidad de que una red criminal operara en sus alrededores llamó la atención tanto de las autoridades como de vecinos de la zona.

Las fuerzas de seguridad remarcaron que el operativo fue resultado de meses de trabajo coordinado y análisis de información. También destacaron la importancia de la cooperación entre organismos para detectar este tipo de delitos complejos.

Mientras la Justicia continúa avanzando sobre los distintos integrantes de la organización, los investigadores intentan establecer si todavía quedan conexiones activas o personas prófugas vinculadas al caso.

La causa continúa bajo secreto parcial y podrían producirse nuevas detenciones a medida que avance el análisis de las pruebas secuestradas durante los allanamientos.