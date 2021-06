El blanquinegro de local no puede aunque esta vez fue perjudicado por el árbitro

Estallaron las redes sociales con epítetos hacia el árbitro del partido Nelson Sosa, por parte de los hinchas del Lobo mendocino, el periodismo en general coincidió en que fue un grosero error del encargado de administrar justicia, un certero cabezazo de Diego Mondino ponía a Gimnasia 2 a 1 frente a Deportivo Riestra, pero insólitamente fue invalidado por "mano", sí, el árbitro - solo él- vio una mano en el cabezazo. Iba a ser el partido que Gimnasia iba a ganar de local y estirar la ventaja sobre sus perseguidores en la tabla, pero el "horror" lo impidió y terminó 1 a 1.

Deportivo Riestra, con un sistema especulador - pero licito- ahogó a Gimnasia y apostó al contraataque, le dio resultado cuando Goitía puso el 1 a 0, iban17 minutos, el empate llegaría a los 27 a través de Ramón Lentini para poner las cosas como al comienzo.

El Lobo era consciente que tenía con qué para terminar con la sequía de triunfos jugando en casa, fue por el gol y en los papeles lo consiguió: 23 minutos de juego, excelso tiro libre de un especialista como Cristian Llama, salta Mondino, cabezazo y gol, pero lo dicho antes, el arbitro no lo anuló por mano del defensor, el partido fue televisado y todo el mundo lo vio, pero no hay VAR en el ascenso, y el gol legítimo gol no fue convalidado.

El nerviosismo se apoderó del conjunto mensana aunque siguió atacando ya fue sin claridad, ni los 6 minutos de adición cambiaron la historia, Fue 1 a 1.

A pesar de ello, Gimnasia sigue arriba en la tabla con tres puntos de ventaja sobre Tigre y Atlanta que juegan este miercoles entre sí, un triunfo de cualquiera de ellos y Gimnasia tendrá compañía en el liderazgo, lo que no hubiera ocurrido si el gol de Mondino no hubiese sido anulado.

En la próxima fecha Gimnasia y Esgrima viajará a Rio Cuarto para enfrentar al local Estudiantes.

https://www.youtube.com/watch?v=yZgEB_oPjWA

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 1

Sebastián Giovini; Gabriel Vallés, Diego Mondino, Franco Meritello, Mauro Visaguirre; Oscar Garrido, Marcos Gelabert, Iván Ramírez y Cristian Llama; Santiago González y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo./ Cambios: Fernando Cortez por Valles, Tadeo Marchiori y Santiago López por Lentini y González, Brian Andrada y Braian Zabaleta por Vizaguirre y Gelabert.

Deportivo Riestra: 1

Matías Vega; Yeison Murillo, Francisco Baranosky, Guillermo Pereira y Gastón Montero; Sebastián López, José Ramírez Agudelo, Jonathan Goitia, Walter Acuña, Leonel Bucca, Maximiliano Rodríguez. DT: DT: Guillermo Szeszurak/ Cambios:Mauricio Soto y Víctor Gómez por Bucca y Baranosky,Tomás Villoldo por Rodríguez, Maximiliano Brito por Acuña.

Goles: PT: 18: Goitia (DR), 27: Lentini (GyE)

Árbitro: Nelson Sosa/ Estadio Victor Antonio Legrotaglie