Caucete tendrá atención gratuita para mascotas

Los vecinos de Caucete podrán acceder este martes 4 de agosto a un operativo gratuito de tenencia responsable para perros y gatos. La iniciativa, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, ofrecerá vacunación antirrábica, colocación de pipetas y entrega de antiparasitarios con el objetivo de promover la salud animal y prevenir enfermedades.

Servicios gratuitos para perros y gatos

La jornada se desarrollará de 14 a 16.30 en el Club Unión Deportiva Caucetera, ubicado sobre avenida de Los Ríos 1234. La atención será por orden de llegada y no será necesario solicitar turno previo. Durante el operativo, los equipos técnicos aplicarán la vacuna antirrábica, colocarán pipetas para el control de parásitos externos y entregarán antiparasitarios destinados tanto a perros como a gatos. La propuesta busca acercar servicios esenciales de sanidad animal a los vecinos, facilitando el acceso a medidas preventivas que benefician tanto a las mascotas como a la salud pública.

Una política de prevención y bienestar animal

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de tenencia responsable que se desarrolla en distintos departamentos de la provincia.

Además de este operativo especial, el organismo mantiene en funcionamiento los quirófanos móviles que recorren diferentes localidades para realizar esterilizaciones gratuitas de caninos y felinos. Estas campañas apuntan a controlar la población animal, reducir el abandono y prevenir enfermedades, al tiempo que fomentan el compromiso de los propietarios con el cuidado de sus mascotas. La vacunación contra la rabia y el control periódico de parásitos son medidas fundamentales para proteger tanto a los animales como a las personas.

Acercar la salud animal a toda la comunidad

El Gobierno de San Juan impulsa este tipo de operativos como parte de sus políticas de bienestar animal y cuidado del ambiente. La intención es que cada vez más familias puedan acceder gratuitamente a servicios veterinarios básicos, especialmente en zonas donde estos recursos no siempre están disponibles.

Además de mejorar la calidad de vida de perros y gatos, estas iniciativas contribuyen a disminuir los riesgos sanitarios y promueven una convivencia responsable entre las personas y los animales. Con acciones de prevención, atención gratuita y campañas de concientización, San Juan busca fortalecer una cultura de cuidado que beneficie a toda la comunidad y refuerce el vínculo entre la salud animal, el ambiente y la calidad de vida de los vecinos.