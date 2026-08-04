Lanzan un libro digital que invita a redescubrir la vid

Marcelo Canatella (2)

Con más de tres décadas de experiencia recorriendo viñedos en Argentina y otros países productores de vino, el ingeniero agrónomo Marcelo Canatella presentó "Partes de la vid", un libro digital que busca acercar el conocimiento sobre la planta a productores, técnicos, estudiantes y aficionados.

La publicación propone comprender el funcionamiento de la vid para tomar mejores decisiones de manejo y contribuir a una viticultura más eficiente y sostenible.

Una guía que va más allá de la morfología

"Partes de la vid" no se limita a describir la anatomía de la planta. La obra plantea una mirada integral que relaciona cada uno de sus órganos con las prácticas agronómicas que influyen en el desarrollo del viñedo, su productividad, la calidad de la uva y su longevidad.

Basado en más de 30 años de trabajo de campo, Canatella explica cómo el conocimiento de raíces, tronco, brazos, pámpanos, hojas, zarcillos, flores y frutos permite interpretar las respuestas de la planta frente al ambiente y planificar estrategias de manejo más precisas durante todo el ciclo vegetativo.

El enfoque combina fundamentos científicos con ejemplos surgidos de la experiencia práctica, ofreciendo herramientas útiles para quienes trabajan diariamente en la producción vitivinícola.

Experiencia aplicada al trabajo en el viñedo

A lo largo de sus páginas, el autor integra conceptos de morfología, fisiología y manejo vitícola con observaciones obtenidas durante años de asesoramiento a productores y participación en proyectos de implantación y conducción de viñedos.

Además de explicar el funcionamiento de la planta, el libro identifica errores frecuentes en las tareas de manejo y propone recomendaciones para optimizar las decisiones agronómicas. "Una planta entendida en profundidad será siempre una planta mejor manejada", sostiene Canatella, una idea que resume el espíritu de la publicación.

En ese sentido, el especialista destaca que conocer cómo responde la vid a distintas condiciones ambientales permite dejar de lado prácticas basadas únicamente en la costumbre y avanzar hacia una producción sustentada en el conocimiento técnico.

Un recurso para productores y estudiantes

La publicación está dirigida a un público amplio vinculado con la vitivinicultura. Viticultores, ingenieros agrónomos, técnicos, sommeliers, docentes, estudiantes y aficionados encontrarán en esta obra una herramienta de consulta con un lenguaje claro y accesible, respaldado por el rigor científico.

Editado en formato digital, el libro incorpora fotografías e ilustraciones que facilitan la comprensión de los contenidos y complementan las explicaciones del autor. Canatella, quien anteriormente publicó la guía Plantación exitosa de viñedos, también desarrolla materiales educativos a través de capacitaciones, videos y otros recursos destinados a fortalecer la formación técnica del sector.

Con "Partes de la vid", busca aportar una nueva herramienta para comprender mejor la planta y promover un manejo más eficiente de los viñedos, un aspecto clave para la calidad y el futuro de la producción vitivinícola.